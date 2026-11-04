Nelson Castro le salvó la vida a una pasajera durante un vuelo a Roma

“La estabilizamos lo necesario como para esperar la ambulancia con la médica y los paramédicos que se la llevaron de inmediato al hospital”, detalló sobre el procedimiento realizado a bordo.

Finalmente, la mujer fue trasladada a un centro de salud para continuar con la atención médica. Luego de atravesar el episodio, Castro compartió una frase que resumió lo inesperado de su experiencia durante el viaje: “¡Viaje con trabajo médico a bordo, vamos!”.