Nelson Castro le salvó la vida a una pasajera durante un vuelo a Roma
El periodista y médico neurólogo intervino de urgencia cuando una mujer sufrió un bloqueo cardíaco severo en pleno viaje.
Un vuelo rumbo a Roma tuvo un episodio inesperado que requirió la intervención de Nelson Castro. El periodista, que además es médico neurólogo, asistió a una pasajera que atravesó una grave emergencia cardíaca y necesitó atención inmediata para evitar que su cuadro se agravara.
El conductor de Telenoche (eltrece) y El Corresponsal (TN) viajaba a Italia para sumarse a la comitiva de periodistas que acompañará al papa León XIV durante su gira por Uruguay, Argentina y Perú. Sin embargo, durante el trayecto, una situación médica cambió el rumbo de la jornada.
El episodio ocurrió durante una escala en Río de Janeiro, cuando la mujer presentó una complicación cardíaca de extrema gravedad. Castro intervino para atenderla y explicó posteriormente la dimensión de lo sucedido, además de contar cómo logró asistirla hasta que llegó el personal médico.
Qué le pasó a la pasajera que atendió Nelson Castro durante el vuelo
“La señora tuvo un bloqueo cardíaco severo. De haber pasado sobre el Atlántico, tendría que haberle indicado al comandante regresar a Río. La paciente estuvo al borde del paro”, relató el periodista al describir la emergencia.
La situación era delicada: la pasajera registraba una presión arterial de apenas 60/30, un valor que reflejaba la gravedad de su estado. Frente a ese escenario, Castro utilizó sus conocimientos médicos para estabilizarla y permitir que pudiera recibir asistencia especializada.
“La estabilizamos lo necesario como para esperar la ambulancia con la médica y los paramédicos que se la llevaron de inmediato al hospital”, detalló sobre el procedimiento realizado a bordo.
Finalmente, la mujer fue trasladada a un centro de salud para continuar con la atención médica. Luego de atravesar el episodio, Castro compartió una frase que resumió lo inesperado de su experiencia durante el viaje: “¡Viaje con trabajo médico a bordo, vamos!”.
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