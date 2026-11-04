Murió Daniel Bifulco, uno de los Jaimitos de los programas de Marcelo Tinelli

Tras el cierre de su etapa en la icónica producción de la televisión abierta, el comediante continuó ligado de forma permanente al circuito de espectáculos y a las presentaciones en vivo sobre los escenarios, manteniendo un contacto fluido con los espectadores. Durante una charla que mantuvo en 2023 con el medio Entretenimientos Córdoba, Bifulco repasó sus inicios en la profesión y recordó haber realizado estudios de arte dramático y participado en piezas teatrales antes de su salto a la fama, destacando además que su labor junto a Tinelli le brindó la valiosa oportunidad de llevar su talento por múltiples escenarios tanto de Argentina como del exterior.