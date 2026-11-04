Murió Daniel Bifulco, uno de los Jaimitos de los programas de Marcelo Tinelli
El actor y humorista que alcanzó la fama en los programas de Marcelo Tinelli, fue encontrado sin vida en su domicilio. Los detalles.
El ambiente artístico y los medios nacionales atraviesan un momento de profundo dolor tras confirmarse el fallecimiento de Daniel Bifulco, reconocido comediante que alcanzó enorme popularidad por su caracterización de Jaimito en el histórico ciclo "Videomatch". El actor fue hallado sin vida en su casa por un familiar durante la jornada de este miércoles 4 de noviembre de 2026. Según las primeras informaciones trascendidas, el artista habría sufrido un paro cardíaco en su domicilio, aunque por el momento las causas oficiales del deceso no fueron ratificadas de manera formal.
Bifulco logró meterse en el corazón del público argentino a lo largo de las décadas de 1990 y 2000 gracias al impulso masivo que le otorgó el programa conducido por Marcelo Tinelli. Dentro de la pantalla chica, conformó el célebre trío humorístico "Los Jaimitos" en compañía de Roberto Peña y Rodrigo Vagoneta, espacio con el cual protagonizó disparatados sketches cargados de chistes, temas musicales y pasos de comedia que se transformaron en un sello registrado de la televisión de aquella época.
Tras el cierre de su etapa en la icónica producción de la televisión abierta, el comediante continuó ligado de forma permanente al circuito de espectáculos y a las presentaciones en vivo sobre los escenarios, manteniendo un contacto fluido con los espectadores. Durante una charla que mantuvo en 2023 con el medio Entretenimientos Córdoba, Bifulco repasó sus inicios en la profesión y recordó haber realizado estudios de arte dramático y participado en piezas teatrales antes de su salto a la fama, destacando además que su labor junto a Tinelli le brindó la valiosa oportunidad de llevar su talento por múltiples escenarios tanto de Argentina como del exterior.
Con el paso de los años, el cariño de sus colegas y de la audiencia por el personaje se mantuvo intacto. En junio de 2026, el grupo "Los Jaimitos" concretó un esperado retorno para participar en "Infobae Mundial", el envío especial encabezado por Marcelo Tinelli durante la cobertura de la copa del mundo de fútbol. En esa emotiva velada, el trío humorístico revivió su estilo característico y le dedicó una simpática canción temática al histórico conductor. La partida física de Bifulco representa la despedida de una figura entrañable que integró una camada de artistas que dejó una huella imborrable en la memoria popular.
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