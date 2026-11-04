De qué murió Daniel Bifulco, uno de los Jaimitos de VideoMatch
El humorista tenía 56 años y fue encontrado sin vida por un familiar en su departamento.
La televisión argentina recibió una triste noticia este miércoles con la muerte de Daniel Bifulco, uno de los integrantes de Los Jaimitos, el grupo humorístico que alcanzó gran popularidad en Videomatch.
El actor tenía 56 años y su fallecimiento se conoció durante la mañana, luego de que un familiar lo encontrara sin vida en su departamento. La noticia fue difundida por el periodista Pablo Layús a través de su portal y confirmada por una persona cercana al humorista.
Bifulco formó parte de uno de los segmentos más recordados del ciclo de Marcelo Tinelli. Junto a Roberto Peña y Rodrigo Vagoneta, integró un trío que logró ganarse el cariño del público con sus canciones y ocurrencias.
De qué murió Daniel Bifulco, integrante de Los Jaimitos
Según las primeras versiones que trascendieron, el humorista habría sufrido un infarto. Sin embargo, hasta el momento no se confirmaron oficialmente las causas de su muerte y se desconocen más detalles sobre lo ocurrido.
Los Jaimitos se formaron a fines de los años 90 y se convirtieron en una presencia habitual de Videomatch. En sus sketches, los tres artistas interpretaban a niños traviesos que cantaban melodías infantiles con letras pícaras, dobles sentidos y referencias a distintos temas de actualidad.
La propuesta musical y humorística se mantuvo durante varios años al aire y tuvo a Bifulco como uno de sus protagonistas. Sus apariciones junto a Peña y Vagoneta quedaron en el recuerdo de los seguidores del programa.
Con el paso del tiempo, aquel segmento se convirtió en una de las propuestas características del ciclo, gracias a la combinación de canciones conocidas, humor y guiños a la realidad del momento. La participación de Bifulco en el trío marcó una etapa de su carrera artística que hoy vuelve a ser recordada tras conocerse su muerte.
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