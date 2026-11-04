De qué murió Daniel Bifulco, uno de los Jaimitos de VideoMatch

La propuesta musical y humorística se mantuvo durante varios años al aire y tuvo a Bifulco como uno de sus protagonistas. Sus apariciones junto a Peña y Vagoneta quedaron en el recuerdo de los seguidores del programa.

Con el paso del tiempo, aquel segmento se convirtió en una de las propuestas características del ciclo, gracias a la combinación de canciones conocidas, humor y guiños a la realidad del momento. La participación de Bifulco en el trío marcó una etapa de su carrera artística que hoy vuelve a ser recordada tras conocerse su muerte.