Cómo se orquestó el ataque transfóbico en Palermo y quiénes están detrás

"Desde nuestra administración en base a la organización de la rodada nocturna del 31 de octubre queremos comunicar nuestro pedido de disculpas hacía toda la comunidad trans y LGBT", sostuvieron al comienzo de su primer texto y aseguraron que "en ninguna" de sus juntadas hubo "agresión ni mucho menos la invitación a la violencia".

El grupo de personas que practica stunt bikeaseguró que pasar por los Bosques de Palermo no estaba dentro de los "más de 15 puntos" que habían prometido recorrer entre el Puente de la Mujer y Vicente López desde las 23:30. En el segundo comunicado afirmaron que la intención era "bordear los Bosques de Palermo" después de llegar al conurbano norte, pero que no llegaron a cumplirlo.

"Uno de los organizadores Mario Iglesias(@mario_ok23) se encontraba en la delantera dirección Núñez cruzando por el puente peatonal cuando un grupo de jóvenes que no formaba parte de nuestro grupo y organización, convocó a el grupo de gente que había quedado atrás a dirigirse a los Bosques de Palermo", argumentaron en las historias de letras blancas sobre fondo negro.

De acuerdo a Quilmes Al Grau no estaban "notificados" de que había un grupo de ciclistas que se había desviado del camino propuesto por Iglesias hasta que "media hora después", cuando el líder de la agrupación estaba esperando gente en el norte de la Ciudad de Buenos Aires, empezó a recibir "audios, llamados y videos que mostraban que ese grupo de inadaptados dirigió al tumulto a ese lugar".

"Nuestro recorrido en ningún momento iba a pasar por el espacio de trabajo de la comunidad trans, algo que las autoridades de Nuñez y el Planetario (móviles que se encontraban en el lugar), nos pedían que evitemos, cosa que realizamos. Ningún integrante de nuestro grupo incitó o convocó a ir a ese lugar, mucho menos las agresiones", precisaron.

El grupo se disculpó también con sus pares: "No solo a la comunidad trans le pedimos disculpas, sino también al stunt bike ya que no nos representan en nada los hechos sucedidos".

Los mensajes desafiantes que dejaron los ciclistas en sus redes sociales

A pesar de los repudios que recibieron, los ciclistas continuaron en sus redes sociales con las agresiones a las chicas trans en distintos mensajes desafiantes.

"Me dicen ahora el matatrans", publicó uno de los jóvenes, que a su vez se solidarizó con el adolescente de 14 años que terminó en el hospital.

El contenido de los videos de los ciclistas evidencian la brutalidad del hecho y muestra el hostigamiento hacia las chicas trans. "A correr los trabas", se escucha en las publicaciones con emojis de risa.