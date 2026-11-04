El Gobierno firmó Disposición 1424/2026 y trabajadores en blanco con 10 años de antigüedad cobrarán $2.268.356

Sueldo básico (más alto): $1.279.610.

$1.279.610. Sumas no remunerativas (acuerdo abril): $120.000 ($100.000 de incremento + $20.000 de recomposición).

$120.000 ($100.000 de incremento + $20.000 de recomposición). Adicional por antigüedad (10%): $139.961. El convenio establece un 1% por cada año trabajado, calculado sobre el salario básico y las sumas no remunerativas ($1.279.610 + $120.000).

$139.961. El convenio establece un 1% por cada año trabajado, calculado sobre el salario básico y las sumas no remunerativas ($1.279.610 + $120.000). Bono extraordinario (revisión octubre/noviembre): $25.000 abonados por única vez.

$25.000 abonados por única vez. Medio Aguinaldo (SAC): $703.785,50. Este ítem representa el 50% de la mejor remuneración del semestre (básico de $1.279.610 + antigüedad remunerativa de $127.961).

Al sumar todos estos conceptos (1.279.610 + 120.000 + 139.961 + 25.000 + 703.785,50), el ingreso total de bolsillo antes de fin de año alcanza los $2.268.356, a los cuales deberá adicionarse el presentismo correspondiente según el artículo 40 del CCT 130/75.

Las escalas salariales completas para noviembre 2026

La paritaria fijó los nuevos salarios básicos sobre los cuales se aplicarán los incrementos y se liquidarán los haberes de este mes:

Maestranza: desde $1.208.674 (Categoría A) hasta $1.224.241 (Categoría C).

desde $1.208.674 (Categoría A) hasta $1.224.241 (Categoría C). Administrativos: desde $1.221.648 (Categoría A) hasta $1.279.610 (Categoría F).

desde $1.221.648 (Categoría A) hasta $1.279.610 (Categoría F). Cajeros: desde $1.225.972 (Categoría A) hasta $1.239.817 (Categoría C).

desde $1.225.972 (Categoría A) hasta $1.239.817 (Categoría C). Personal Auxiliar: desde $1.225.972 (Categoría A) hasta $1.263.173 (Categoría C).

desde $1.225.972 (Categoría A) hasta $1.263.173 (Categoría C). Auxiliar especializado: desde $1.236.357 (Categoría A) hasta $1.251.927 (Categoría B).

desde $1.236.357 (Categoría A) hasta $1.251.927 (Categoría B). Vendedores: desde $1.225.972 (Categoría A) hasta $1.279.610 (Categoría D).

Estos importes corresponden únicamente a los básicos de convenio y no incluyen los mencionados adicionales por antigüedad, presentismo, ni las sumas fijas no remunerativas.