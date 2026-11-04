El Gobierno firmó Disposición 1424/2026 y trabajadores en blanco con 10 años de antigüedad cobrarán $2.268.356
El Gobierno a través de la Secretaría de Trabajo homologó el acuerdo salarial para empleados de comercio amparados en el CCT 130/75.
El Gobierno nacional formalizó la homologación del último acuerdo paritario del sector mercantil. A través de la Disposición 1424/2026 de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, se validó el entendimiento alcanzado entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y las cámaras empresarias.
La medida habilita una actualización salarial del 1,9% para noviembre y otro 1,9% para diciembre, además del pago de bonos extraordinarios y sumas no remunerativas para los trabajadores en blanco.
El cálculo: cuánto cobra la categoría más alta con 10 años de antigüedad antes de Navidad
IMPORTANTE: El Gobierno habilitó el traslado de un feriado y se activó un fin de semana largo de cinco días
Con la homologación vigente, un trabajador formal encuadrado en las categorías más altas del convenio (Administrativo F o Vendedores D) que cuente con 10 años de antigüedad, percibirá un monto bruto aproximado de $2.268.356 en la liquidación previa a las fiestas.
Este cálculo se compone de los siguientes ítems detallados en el acuerdo:
- Sueldo básico (más alto): $1.279.610.
- Sumas no remunerativas (acuerdo abril): $120.000 ($100.000 de incremento + $20.000 de recomposición).
- Adicional por antigüedad (10%): $139.961. El convenio establece un 1% por cada año trabajado, calculado sobre el salario básico y las sumas no remunerativas ($1.279.610 + $120.000).
- Bono extraordinario (revisión octubre/noviembre): $25.000 abonados por única vez.
- Medio Aguinaldo (SAC): $703.785,50. Este ítem representa el 50% de la mejor remuneración del semestre (básico de $1.279.610 + antigüedad remunerativa de $127.961).
Al sumar todos estos conceptos (1.279.610 + 120.000 + 139.961 + 25.000 + 703.785,50), el ingreso total de bolsillo antes de fin de año alcanza los $2.268.356, a los cuales deberá adicionarse el presentismo correspondiente según el artículo 40 del CCT 130/75.
Las escalas salariales completas para noviembre 2026
La paritaria fijó los nuevos salarios básicos sobre los cuales se aplicarán los incrementos y se liquidarán los haberes de este mes:
- Maestranza: desde $1.208.674 (Categoría A) hasta $1.224.241 (Categoría C).
- Administrativos: desde $1.221.648 (Categoría A) hasta $1.279.610 (Categoría F).
- Cajeros: desde $1.225.972 (Categoría A) hasta $1.239.817 (Categoría C).
- Personal Auxiliar: desde $1.225.972 (Categoría A) hasta $1.263.173 (Categoría C).
- Auxiliar especializado: desde $1.236.357 (Categoría A) hasta $1.251.927 (Categoría B).
- Vendedores: desde $1.225.972 (Categoría A) hasta $1.279.610 (Categoría D).
Estos importes corresponden únicamente a los básicos de convenio y no incluyen los mencionados adicionales por antigüedad, presentismo, ni las sumas fijas no remunerativas.
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