Emanuel Noir de Ke Personajes protagonizó una pelea y luego explicó qué sucedió

Por lo que trascendió, el incidente comenzó luego de que dos hombres reconocieran al músico, quien estaba con un amigo. Al parecer, estos dos individuos empezaron a tomar fotografías y a grabar videos del artista, lo que provocó una reacción por parte de Noir y su acompañante. La situación, cada vez se tornó más acalorada y finalmente terminó en un enfrentamiento físico entre los cuatro.

Por la gravedad de los hechos intervino la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional número 29. Bajo la dirección del doctor Herrera y con la colaboración de la Secretaria Única, la doctora Donatto, la institución tomó cartas en el asunto. Con dicho procedimiento se busca esclarecer las circunstancias del incidente y determinar las responsabilidades de los involucrados.

El descargo de Emanuel Noir

Ante la filtración de este momento, Emanuel Noir realizó un descargo en sus historias de Instagram. El artista contó en su perfil oficial cómo fueron los hechos y por qué reaccionó de esa manera. "Ajeno a mi trabajo nadie puede faltarte el respeto ni a mi ni a una mujer, menos pegarle. Por eso me paré de manos en el boliche", comenzó explicando.

Luego, sentenció: "Lo que opinen me importa poco. Mi padre me enseñó que me tengo que hacer respetar y no dejar que se le pegue a una mujer".