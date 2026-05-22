Marcela Morelo vuelve a Buenos Aires con un show especial para presentar "La Morelo"

Marcela Morelo volverá a reencontrarse con su público porteño en una noche muy especial. La artista confirmó que el próximo 6 de noviembre llegará al Teatro Gran Rex para presentar oficialmente “La Morelo”, su nuevo álbum, en un show que combinará emoción, clásicos y nuevas versiones de canciones que marcaron su carrera. Uno de los temas más destacados del álbum es “No me lastimes”, reinterpretado junto a La Delio Valdez y Soledad.