Marcela Morelo vuelve a Buenos Aires con un show especial para presentar "La Morelo"
Marcela Morelo se presentará el 6 de noviembre con sus temas clásicos, nuevas versiones e invitados especiales.
Marcela Morelo volverá a reencontrarse con su público porteño en una noche muy especial. La artista confirmó que el próximo 6 de noviembre llegará al Teatro Gran Rex para presentar oficialmente “La Morelo”, su nuevo álbum, en un show que combinará emoción, clásicos y nuevas versiones de canciones que marcaron su carrera. Uno de los temas más destacados del álbum es “No me lastimes”, reinterpretado junto a La Delio Valdez y Soledad.
Con más de 27 años de trayectoria, la cantante continúa consolidándose como una de las figuras más queridas de la música popular argentina. En este nuevo proyecto discográfico, Morelo apuesta por revisitar parte de su repertorio junto a reconocidos artistas invitados, generando cruces musicales que mezclan géneros, generaciones y estilos.
También sobresale “Una y otra vez”, canción que volvió a grabar junto a Luciano Pereyra a 25 años de su lanzamiento original. Además, “Luna Bonita” regresó con una renovada versión junto a Roze, aportándole una sonoridad más moderna y bailable sin perder la esencia romántica que convirtió al tema en uno de los favoritos del público.
La propuesta artística de “La Morelo” también está acompañada por una estética visual inspirada en los programas de televisión de los años 90, con la participación especial del histórico conductor Juan Alberto Mateyko, reforzando el clima nostálgico que atraviesa todo el proyecto.
El recital en el Gran Rex formará parte de una gira nacional con la que Marcela Morelo recorrerá distintos escenarios del país celebrando su historia musical y el vínculo construido con varias generaciones a través de canciones que ya forman parte del cancionero argentino.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario