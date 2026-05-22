José María Muscari estrenará "Lucio y Yo", la obra más íntima de su carrera

Luego agregó: “Así surgió LUCIO Y YO: como una bitácora emocional de nuestra existencia. El texto tiene además la curaduría, colaboración y aportes de mi hijo real: Lucio. Y la obra que ustedes verán está escrita y dirigida por mí: Muscari, el padre de Lucio”.

Con esta nueva apuesta teatral, José María Muscari buscará mostrar una faceta mucho más íntima y personal, alejándose de la ficción tradicional para poner en escena una historia atravesada por la emoción, la transformación y el amor familiar.