José María Muscari estrenará "Lucio y Yo", la obra más íntima de su carrera
José María Muscari estrenará en agosto una obra inspirada en el vínculo con su hijo Lucio. Esteban Pérez y Máximo Meyer serán los protagonistas.
José María Muscari prepara uno de los proyectos más personales y emotivos de toda su trayectoria artística. Bajo el título Lucio y Yo, el reconocido director y dramaturgo estrenará en agosto de 2026 una obra profundamente autobiográfica en el Centro Cultural de la Cooperación.
En las últimas horas se realizó el primer encuentro del equipo artístico de la producción, que contará con producción general de Paola Luttini y tendrá sobre el escenario a Esteban Pérez y Máximo Meyer como protagonistas de esta historia inspirada en hechos reales.
El vínculo que los une en escena
La obra abordará el vínculo entre Muscari y su hijo adolescente Lucio, reconstruyendo el proceso mediante el cual ambos comenzaron a formar una familia. A través de escenas atravesadas por la emoción, la convivencia cotidiana y los cambios que transformaron sus vidas, la propuesta buscará reflejar las distintas etapas del camino hacia la paternidad.
Según trascendió, “Lucio y Yo” recorrerá desde el video viral de Lucio —que marcó un antes y un después en la vida del director— hasta los momentos más íntimos compartidos en la construcción del lazo entre padre e hijo. Además, la puesta también funcionará como una reflexión sobre los vínculos humanos y las formas inesperadas en las que el amor puede modificar el rumbo de una persona.
Sobre el origen del proyecto, Muscari expresó: “Nunca hice una obra que sea biopic y mucho menos sobre un vínculo. Nunca había tenido un hijo hasta que llegó Lucio a mi vida y entonces, durante el primer año de convivencia, fui escribiendo un registro de la extraña aventura de convertirse en padre y de convertirnos en padre e hijo”.
Luego agregó: “Así surgió LUCIO Y YO: como una bitácora emocional de nuestra existencia. El texto tiene además la curaduría, colaboración y aportes de mi hijo real: Lucio. Y la obra que ustedes verán está escrita y dirigida por mí: Muscari, el padre de Lucio”.
Con esta nueva apuesta teatral, José María Muscari buscará mostrar una faceta mucho más íntima y personal, alejándose de la ficción tradicional para poner en escena una historia atravesada por la emoción, la transformación y el amor familiar.
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