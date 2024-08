Keita Baldé fue visto con una actriz porno internacional: "Los vieron saliendo de un hotel"

Keita Balde

Luego de esto, agregó: : “A mí me han llegado una serie de imágenes que confirman el vínculo de la famosa con otro futbolista y ya no sólo con Iker Casillas. Se trata del jugador de fútbol, Keita Baldé. El futbolista que en algún momento fue vinculado con Wanda Nara”. En ese sentido, Juan se dispuso a mostrar las imágenes en su poder: “Ahí estás viendo a Keita, ex jugador de Lazio, Inter y Sampdoria, y Claudia Bavel, actriz española de cine, saliendo del Hotel Meliá de Milán el domingo 28 de julio”.

“Si efectivamente Iker Casillas tiene una relación con esta mujer, tenemos que hablar de infidelidad de Bavel al arquero con Keita”, afirmó Juan Etchegoyen mostrando todos los detalles de lo sucedido. Por su parte, para concluir, dijo: “Esto es un escándalo internacional sin precedente que seguramente ahora dará la vuelta al mundo. Se los ve súper cómplices en las imágenes, los enganchamos a la salida del hotel mencionado”.

Hay que destacar que Iker Casillas se separó de su esposa, Sara Carbonero, hace ya varios meses. Sin embargo, todo indica que en su nueva relación no habría tenido el éxito suficiente.