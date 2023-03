Guerra de botineras: la esposa de Keita Baldé contra Wanda Nara

“Lo que me dice en primer lugar es que con su marido están distanciados porque están en distintos países, Keita está en Rusia y yo en Milano por asuntos de trabajo me dice, hay una crisis que venía de antes que surja toda esta mentira de Wanda Nara y de Mauro Icardi, veníamos ya con una situación de desgaste pero no estamos separados, cuando estemos en el mismo país ya será diferente, son cosas de pareja que pueden pasar”, agregó.

“Te aseguro que Wanda no entra en mi relación, esa mujer no entrará en mi vida, el problema es que como antes se dijo esto, ahora todo tiene que ver con lo mismo y no es así”, contó luego Etchegoyen sobre lo que le dijo Simona Gualtieri.

“Yo estoy tranquila y personas como Wanda e Icardi me dan una energía negativa, esa mujer nunca va a entrar en mi vida, no sé por qué los medios le dan tanta importancia a esto”, explicó al respecto la mujer del futbolista senegalés.

“Lo que me duele mucho es que después del gossip que salió no tengo más privacidad, cualquier cosa que digo, que pongo o que hago es motivo para que se hable, y quiero asegurarte que Keita no viajará a la Argentina, eso que se dijo también es mentira”, concluyó el periodista.