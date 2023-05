Keita Baldé se reconcilió con su mujer

Luego de tanto escándalo, Baldé y su pareja enfrentaron una fuerte crisis que los mantuvo separados durante algunas semanas.

Finalmente, la pareja pudo recomponerse y continuar con la relación que mantienen desde 2017, cuando se conocieron.

En 2002, Keita Baldé y Simona Gualtieri habían afianzado su amor, se casaron y tuvieron dos hijos.

“La reconciliación de Keita con Simona es un hecho, ella misma me lo acaba de confirmar”, aseguró al respecto Juan Etchegoyen.

“Keita Baldé y Simona decidieron darse una nueva oportunidad, la crisis fue superada y hasta ella me mandó una imagen en selfie celebrando el amor. Se extrañaban y decidieron perdonarse los enojos, triunfó el amor y me encanta contarlo”, agregó.

“La noticia es que Wanda Nara no pudo separarlos. Digo esto por la información que salió hace unos meses, no porque a mi me conste que Wanda y Keita hayan tenido una historia de amor”, concluyó el periodista.