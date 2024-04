Las pérdidas que sufre Kim Kardashian por culpa de Taylor Swift

Las estadísticas del Instagram de Kardashian demuestran que a pocos días del lanzamiento oficial del disco “The Tortured Poets Department” perdió más de 100 mil seguidores. Además, las swifties habrían llenado las publicaciones de Kim de spam y comentarios desagradables en su contra.

Fuentes cercanas a la más popular de las Kardashian, según reveló el sitio especializado Life and Style, aseguran que ella ha decidido “pasar la página”, más allá del resentimiento típico de las letras de Swift y la actitud violenta de sus fanáticas.

Embed - Taylor Swift - thanK you aIMee (Official Lyric Video)