Konex apuesta al futuro de la música con dos ciclos clave para artistas emergentes
Dos propuestas que visibilizan, acompañan y potencian a las nuevas generaciones de artistas dentro de la escena musical argentina.
Desde hace años, Ciudad Cultural Konex se consolidó como uno de los espacios más relevantes para la música en vivo en Argentina, combinando programación artística, diversidad de propuestas y un fuerte compromiso con el desarrollo de la escena independiente.
En 2026, esa apuesta se profundiza con dos ciclos clave: Sonido Konex y Semillero, iniciativas pensadas para visibilizar, acompañar y potenciar a los nuevos talentos de la música actual.
Ambos proyectos buscan generar espacios de encuentro entre artistas, público y profesionales de la industria, promoviendo el crecimiento de propuestas emergentes y acompañando el recambio generacional que atraviesa la música independiente.
SONIDO KONEX: EL PULSO DE LA ESCENA ACTUAL
Sonido Konex se consolidó como una de las plataformas más importantes para descubrir y celebrar las propuestas que marcan el presente de la música argentina.
El ciclo funciona como una radiografía de la escena contemporánea: reúne artistas consagrados junto a proyectos en pleno crecimiento, generando cruces generacionales que enriquecen el ecosistema musical y amplían las oportunidades de visibilidad para bandas emergentes.
Además de acercar al público nuevas tendencias del rock independiente y de distintas corrientes sonoras, Sonido Konex fortalece el vínculo entre artistas, productores, programadores y audiencias, posicionándose como un espacio estratégico para la profesionalización y el desarrollo de carreras musicales.
Próximas fechas confirmadas:
- 26/6: La Grecia + Reybruja + Posguerra
- 9/7: El Nota + Máze + Gaby Caniza
SEMILLERO: UNA VIDRIERA PARA LO QUE VIENE
Desde 2023, Semillero se desarrolla cada temporada de invierno en Ciudad Cultural Konex como un espacio especialmente dedicado a bandas que comienzan a destacarse dentro del circuito emergente.
El ciclo propone un formato diferente: conciertos en un entorno íntimo, con público sentado en butacas, favoreciendo una escucha más atenta y permitiendo descubrir en profundidad nuevas propuestas musicales.
Cada fecha reúne a dos proyectos con creciente repercusión dentro de la escena independiente y funciona como plataforma de crecimiento, exposición y profesionalización para artistas que están dando sus primeros pasos.
Próximas fechas confirmadas:
- 11/6: Francis Amante + Posdata
- 25/6: Error Vanessa + Full de Mango
- 2/7: Fletes rakel + Señorita miel
- 16/6: Fuun + Mis Peores Enemigos
- 6/8: Estación Sur + Centenario
- 13/8: Neokira + Mis Sueños son de tu Adiós
- 27/8: 99dosmil + Miedo Puro
Ciudad Cultural Konex reafirma así su compromiso con la música emergente, generando espacios concretos para que nuevas voces encuentren escenario, audiencia y oportunidades de crecimiento.
Porque apostar por los nuevos talentos también es apostar por el futuro de la música.
Entradas disponibles en: entradas.cckonex.org
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