Konex apuesta al futuro de la música con dos ciclos clave para artistas emergentes

Sonido Konex 1

Además de acercar al público nuevas tendencias del rock independiente y de distintas corrientes sonoras, Sonido Konex fortalece el vínculo entre artistas, productores, programadores y audiencias, posicionándose como un espacio estratégico para la profesionalización y el desarrollo de carreras musicales.

Sonido Konex 2

Próximas fechas confirmadas:

26/6: La Grecia + Reybruja + Posguerra

9/7: El Nota + Máze + Gaby Caniza

SEMILLERO: UNA VIDRIERA PARA LO QUE VIENE

Desde 2023, Semillero se desarrolla cada temporada de invierno en Ciudad Cultural Konex como un espacio especialmente dedicado a bandas que comienzan a destacarse dentro del circuito emergente.

El ciclo propone un formato diferente: conciertos en un entorno íntimo, con público sentado en butacas, favoreciendo una escucha más atenta y permitiendo descubrir en profundidad nuevas propuestas musicales.

Cada fecha reúne a dos proyectos con creciente repercusión dentro de la escena independiente y funciona como plataforma de crecimiento, exposición y profesionalización para artistas que están dando sus primeros pasos.

Semillero Konex

Próximas fechas confirmadas:

11/6: Francis Amante + Posdata

25/6: Error Vanessa + Full de Mango

2/7: Fletes rakel + Señorita miel

16/6: Fuun + Mis Peores Enemigos

6/8: Estación Sur + Centenario

13/8: Neokira + Mis Sueños son de tu Adiós

27/8: 99dosmil + Miedo Puro

Ciudad Cultural Konex reafirma así su compromiso con la música emergente, generando espacios concretos para que nuevas voces encuentren escenario, audiencia y oportunidades de crecimiento.

Porque apostar por los nuevos talentos también es apostar por el futuro de la música.

Entradas disponibles en: entradas.cckonex.org