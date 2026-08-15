Trueno y María Becerra volvieron a sorprender: estrenaron el videoclip de "90s"
Los artistas argentinos se reencontraron en una producción audiovisual que recupera la estética de los años 90 y se suma al universo de TURR4ZO.
Trueno y María Becerra volvieron a compartir protagonismo con el estreno del videoclip de “90s”, una de las canciones de TURR4ZO, el cuarto álbum de estudio del artista. La producción ya está disponible en YouTube y se convirtió en el cuarto video oficial que el rapero presenta de este trabajo.
El lanzamiento continúa el camino visual iniciado con “PUMAS”, “TURRAZO” y “X UNAS LLANTAS”, con una propuesta que recupera elementos característicos de la cultura pop y urbana de los años 90.
Una estética inspirada en los 90
Producida por Tatool y El Guincho, “90s” está construida sobre un sample de “Orbitando”, canción de Los Encargados, agrupación argentina surgida durante aquella década. El tema combina una estética pop y rock con texturas vintage y sintetizadores para explorar la tensión entre el deseo y la nostalgia.
El videoclip fue grabado en el campus de la Universidad Nacional de La Matanza y estuvo dirigido por Agustín Puente y Clemente Bruzzone, bajo la producción de The Movement. La propuesta visual apuesta por una fotografía en blanco y negro, imágenes granuladas, primeros planos extremos, planos americanos y pantallas divididas, en un claro homenaje al lenguaje audiovisual de los 90.
La estética también se traslada al vestuario. Trueno aparece con sus Nike Shox TR1 y un bucket hat de Nike, mientras que María Becerra lleva una gorra intervenida con pedrería y una banda de cachemir, elementos vinculados al streetwear y la cultura hip-hop de aquella época.
El presente internacional de Trueno
Desde el lanzamiento de TURR4ZO el pasado 24 de abril, el álbum recibió reconocimiento de medios internacionales como Rolling Stone, Billboard y NPR, que destacaron la madurez artística del rapero y el concepto de la producción.
Durante los últimos meses, Trueno también amplió su presencia internacional. Abrió la gira de Gorillaz por el Reino Unido y colaboró con la banda en “The Manifesto”. Además, volvió a trabajar con Cypress Hill en “Saca La Bolsita” y se presentó en el Fuji Rock Festival de Tokio y en el SummerStage de Nueva York.
El artista también protagonizó portadas de publicaciones como Rolling Stone Argentina, Billboard Argentina, GQ México, Galore, L’Officiel Argentina y Notion.
En septiembre continuará con el TURR4ZO World Tour por Latinoamérica. La gira pasará por Ecuador, Perú, Chile y luego llegará a España, con fechas en Barcelona, Tenerife y Madrid. En noviembre visitará Costa Rica, Venezuela, El Salvador y México, antes de cerrar el año con nuevas presentaciones en Argentina.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario