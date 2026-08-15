Trueno y María Becerra volvieron a sorprender: estrenaron el videoclip de "90s"

El presente internacional de Trueno

Desde el lanzamiento de TURR4ZO el pasado 24 de abril, el álbum recibió reconocimiento de medios internacionales como Rolling Stone, Billboard y NPR, que destacaron la madurez artística del rapero y el concepto de la producción.

Durante los últimos meses, Trueno también amplió su presencia internacional. Abrió la gira de Gorillaz por el Reino Unido y colaboró con la banda en “The Manifesto”. Además, volvió a trabajar con Cypress Hill en “Saca La Bolsita” y se presentó en el Fuji Rock Festival de Tokio y en el SummerStage de Nueva York.

El artista también protagonizó portadas de publicaciones como Rolling Stone Argentina, Billboard Argentina, GQ México, Galore, L’Officiel Argentina y Notion.

En septiembre continuará con el TURR4ZO World Tour por Latinoamérica. La gira pasará por Ecuador, Perú, Chile y luego llegará a España, con fechas en Barcelona, Tenerife y Madrid. En noviembre visitará Costa Rica, Venezuela, El Salvador y México, antes de cerrar el año con nuevas presentaciones en Argentina.