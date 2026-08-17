Maluma vuelve a la Argentina en el marco de una nueva gira mundial: cuándo y dónde se presentará
El colombiano atraviesa un gran momento de su carrera tras el lanzamiento de su séptimo álbum y ya trabaja en el próximo gran tour.
Maluma prepara una nueva etapa de su carrera con una gira mundial prevista para 2027 y 2028, que lo llevará nuevamente a los principales escenarios de América Latina, Estados Unidos y Europa.
El anuncio llega después del lanzamiento de Loco x Volver, su séptimo álbum de estudio, un trabajo con el que el artista colombiano busca recuperar parte de sus raíces y conectar nuevamente con Medellín y con Juan Luis Londoño, el hombre detrás del nombre artístico que conquistó al mundo.
Una gira que marcará un nuevo capítulo en la carrera de Maluma
La próxima gira será desarrollada a partir de un acuerdo global que contempla la estrategia y producción del recorrido internacional del cantante. Los países que visitará, las fechas y el calendario completo todavía no fueron confirmados y serán anunciados próximamente.
Con más de una década de trayectoria, Maluma se convirtió en una de las figuras centrales de la música latina a nivel internacional. A lo largo de su carrera recorrió escenarios de distintos países y construyó una audiencia global que lo llevó a consolidarse tanto en Latinoamérica como en Estados Unidos y Europa.
El nuevo tour acompañará la etapa artística que comenzó con Loco x Volver y buscará trasladar esa renovación a los escenarios. El proyecto también representa un nuevo paso en la expansión internacional del cantante, que continúa sumando desafíos a una carrera marcada por grandes giras y colaboraciones.
El acuerdo para llevar adelante el próximo recorrido estará a cargo de Fenix Entertainment, compañía que cuenta con presencia en Argentina, Latinoamérica y Europa y que trabaja en el desarrollo de espectáculos y giras internacionales.
Su presidente y fundador, Marcelo Fígoli, destacó la importancia del proyecto y expresó: “Trabajar junto a artistas con la trayectoria y el alcance internacional de Maluma siempre representa un desafío y una enorme responsabilidad. Creemos en su visión, en su talento y en el momento que está atravesando su carrera. Estamos muy orgullosos de acompañarlo en esta nueva etapa y de poner todo nuestro equipo y experiencia al servicio de un proyecto de esta magnitud.”
Por el momento, Maluma continuará enfocado en esta nueva etapa musical, mientras crece la expectativa por conocer los primeros destinos de una gira que se extenderá durante dos años. Las fechas y ciudades serán informadas próximamente.
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