Maluma vuelve a la Argentina en el marco de una nueva gira mundial: cuándo y dónde se presentará

El acuerdo para llevar adelante el próximo recorrido estará a cargo de Fenix Entertainment, compañía que cuenta con presencia en Argentina, Latinoamérica y Europa y que trabaja en el desarrollo de espectáculos y giras internacionales.

Su presidente y fundador, Marcelo Fígoli, destacó la importancia del proyecto y expresó: “Trabajar junto a artistas con la trayectoria y el alcance internacional de Maluma siempre representa un desafío y una enorme responsabilidad. Creemos en su visión, en su talento y en el momento que está atravesando su carrera. Estamos muy orgullosos de acompañarlo en esta nueva etapa y de poner todo nuestro equipo y experiencia al servicio de un proyecto de esta magnitud.”

Por el momento, Maluma continuará enfocado en esta nueva etapa musical, mientras crece la expectativa por conocer los primeros destinos de una gira que se extenderá durante dos años. Las fechas y ciudades serán informadas próximamente.