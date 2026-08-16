Juanes, Turf y Conociendo Rusia, juntos en un megafestival en Parque Norte: cómo comprar entradas

Para asegurar tu lugar en el evento que tendrá a Juanes como figura principal junto a artistas como Conociendo Rusia, La Delio Valdez, Turf, Ángela Leiva, Estelares, Coti y Yami Safdie, seguí el siguiente instructivo.

Paso 1 - Ingresá a la plataforma oficial: Dirigite al sitio web autorizado de venta ingresando a Pulso Tickets.

Paso 2 - Buscá el evento: Utiliza el buscador de la plataforma para localizar el evento bajo el nombre de PopFest o ingresá directamente desde la sección de recitales y festivales destacados.

Paso 3 - Seleccioná las ubicaciones: Elegí el sector de tu preferencia para el predio al aire libre de Parque Norte (Av. Cantilo y Güiraldes, CABA) para la jornada del próximo sábado 5 de diciembre.