Juanes, Turf y Conociendo Rusia, juntos en un megafestival en Parque Norte: cómo comprar entradas
El evento organizado por Pop Radio confirmó su fecha inaugural para el próximo sábado 5 de diciembre en CABA. Todos los detalles.
La cuenta regresiva para el nacimiento de una de las citas musicales más convocantes del año ya está en marcha. Tras darse a conocer la nómina completa de artistas que animarán su escenario principal, quedó oficialmente presentada la edición inaugural del PopFest 2026, un festival que promete marcar agenda en el calendario cultural.
La gran fiesta se llevará a cabo el sábado 5 de diciembre en el predio de Parque Norte (ubicado en Av. Cantilo y Güiraldes, CABA), un espacio que apostará por un formato integral y una propuesta sonora transversal que cruzará géneros y generaciones para todos los gustos.
La grilla de PopFest, el festival de música que organiza Pop Radio
El cartel de atracciones estará encabezado por la gran figura internacional del evento: el cantautor colombiano Juanes, quien se perfila como el plato fuerte de la jornada. Al indiscutido talento del hacedor de grandes éxitos se sumará un seleccionado de peso pesado de la música argentina contemporánea.
El line-up confirmado incluye las actuaciones de:
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Conociendo Rusia
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La Delio Valdez
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Turf
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Ángela Leiva
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Estelares
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Coti
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Yami Safdie
A este potente armado se le sumarán nuevos talentos y diversas sorpresas destinadas a musicalizar el predio de principio a fin. Como complemento, la experiencia en Parque Norte se completará con un espacio especialmente adaptado que ofrecerá actividades interactivas para el público y un amplio patio gastronómico al aire libre.
Paso a paso para adquirir entradas para PopFest, la fiesta de Pop Radio
Para asegurar tu lugar en el evento que tendrá a Juanes como figura principal junto a artistas como Conociendo Rusia, La Delio Valdez, Turf, Ángela Leiva, Estelares, Coti y Yami Safdie, seguí el siguiente instructivo.
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Paso 1 - Ingresá a la plataforma oficial: Dirigite al sitio web autorizado de venta ingresando a Pulso Tickets.
Paso 2 - Buscá el evento: Utiliza el buscador de la plataforma para localizar el evento bajo el nombre de PopFest o ingresá directamente desde la sección de recitales y festivales destacados.
Paso 3 - Seleccioná las ubicaciones: Elegí el sector de tu preferencia para el predio al aire libre de Parque Norte (Av. Cantilo y Güiraldes, CABA) para la jornada del próximo sábado 5 de diciembre.
Paso 4 - Completá el pago: Ingresá los datos de tu medio de pago habilitado, revisa el resumen de tu compra y finaliza la transacción. Una vez confirmado el pago, recibirás el comprobante con tus entradas digitales para asistir al primer gran festival de la emisora.
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