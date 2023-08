Explotó el Kun Agüero tras su separación de Sofía Calzetti

Y continuó: “Yo le dije que no había dicho nada grave, nunca dije que a esas chicas él las conocía, solo dije que él estaba parando en esa mesa, hay que tener cuidado porque el Kun está bastante susceptible y lo amé porque me dijo que lo iba a aclarar en el stream, me cae bárbaro el Kun pero me escribió furioso”.

“Le dije que se lo tome con calma, me escribió un mensaje larguísimo y yo no entiendo por qué tienen esas broncas de la nada, alguien le fue con el chisme mal, el mensaje que me mandó fue larguísimo”, agregó Pochi.

Según Etchegoyen, fue Sofía quien decidió separarse: “Me cuentan que la ruptura es de hace varias semanas y terminó todo mal. La decisión de separarse la tomó ella porque se cansó de no ser prioridad, al parecer Kun hace de las suyas, no lo digo por tema infidelidad porque no me consta, sino en el día a día”.

“Ella le planteaba cosas que a él no le importaban, Sofía habría sentido en el último tiempo mucho egoísmo por parte de él”, informó.