L-Gante alimentó rumores de reconciliación con Tamara Báez: el video que encendió las redes
La relación entre ambos ha atravesado múltiples idas y vueltas. No obstante, la última publicación del artista mostró un escenario más distendido.
Elián Valenzuela, más conocido como L-Gante, volvió a poner su vida privada en el centro de la escena. En las últimas horas, el cantante de cumbia 420 compartió un video junto a Tamara Báez, madre de su hija Jamaica, que despertó fuertes rumores de una posible reconciliación entre ambos.
La relación entre ambos ha atravesado múltiples idas y vueltas, con enfrentamientos públicos por la manutención de su hija y comentarios cruzados en redes sociales. Sin embargo, la última publicación del artista mostró un escenario más distendido, con la ex pareja compartiendo un momento en familia.
Todo comenzó con una historia que L-Gante subió a Instagram, donde sobre un fondo gris escribió: “Unas ganas de volver con ella”. Sin dar nombres, la frase generó de inmediato especulaciones. Algunos seguidores creyeron que se trataba de un mensaje indirecto para Wanda Nara, con quien se lo ha vinculado sentimentalmente en el pasado. Otros apuntaron directamente a Báez como la destinataria.
Minutos después, el músico compartió un video donde se lo ve recostado junto a Tamara y su hija Jamaica. En la grabación, la pequeña juega mientras L-Gante acaricia el cabello de la madre de su hija y sonríe intentando evitar la cámara. La escena íntima contrastó con los conflictos recientes, dejando entrever un acercamiento.
El periodista Fede Flowers también aportó material a la polémica, publicando un clip en el que se ve a Nara con Jamaica en sus piernas durante un evento. Sin embargo, el cantante pareció contrarrestar esa imagen al mostrar su propia cercanía con Tamara, en lo que muchos interpretaron como un mensaje claro sobre su vida personal.
Las redes no tardaron en reaccionar. Mientras algunos usuarios sostienen que la reconciliación con Tamara es inminente, otros creen que el cantante continúa jugando al misterio para mantener la atención mediática. “Esto es marketing”, opinó un seguidor, mientras otro aseguró: “Ellos siempre vuelven”.
Por ahora, ni L-Gante ni Tamara confirmaron oficialmente un regreso como pareja. Sin embargo, las imágenes y el mensaje del artista alimentan la teoría de que, al menos, existe un intento de recomponer el vínculo familiar.
