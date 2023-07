Ex abogado de L-Gante destrozó a la madre del cantante

ex abogado l gante contra madre

Cipolla agregó que: “Agredirme a mí en una cuestión profesional, lo único que hace es habilitarme a mí a no tener secreto profesional, no quiero que suceda eso, ella está en su faceta de actriz y debería enfocarse más en eso y no dejarse llenar la cabeza”.

“Hace un mes que vengo escuchando lo mismo, llega un momento que decís ´pará´, no hubo avances en la causa de Elián salvo cuando estuve yo, la fiscalía le agrega delitos y no se hace nada, es una locura desde cualquier punto de vista”, aseguró.

"Buscar un responsable en mi persona cuando los papeles de por sí, hablan solos, igual yo sé como es esto, entra un abogado, falla y dice que no es culpa suya, hace un mes que está y no logró nada, no le eches la culpa a tu colega cuando estás ahí hace tiempo”, dijo al respecto Cipolla.

Y concluyó: “Si yo hubiese sido el abogado de L-Gante hoy, él estaría en libertad, y se lo podes preguntar a las personas que están al lado mío que fui diciéndoles lo que iba a pasar, soy tan buen abogado que les hice creer a los medios que Elián no salía por culpa mía, aunque haya sido en mi contra, imaginate lo bueno que soy en medios, yo me fui ganando de ahí, tienen que defenderlo a Elián y no buscar más enemigos”.