L-Gante se mostró desde Europa con un costoso look de más de 40 mil euros

De esta manera, el referente de la cumbia 420 sorprendió a todos al contar el costoso atuendo que portaba: "Esto (la campera y pantalón) me salió 700 euros, lo que vale es la cadena que me salió 40 mil euros. La gorra 100 euros y las zapatillas 150 euros. Con la vestimenta no buscamos exquisiteces, pero sí marcar estilo con los tatuajes y las cadenas", recalcó.