La advertencia de Lizy Tagliani a la producción de "La Peña de Morfi" antes de su primer Día de la Madre

Para justificar su pedido, ejemplificó lo que sufre una mujer en los 9 meses de gestación: “Porque si yo estuve nueve meses vomitando el hígado, con las patas hinchadas, me hicieron la sutura, mi marido me quería c... y tenía que hacerme romper el c... para que no se vaya con otra, estuve sufriendo con los tobillos inflados que no puedo ni caminar, el médico que me rompe las pel... cada cinco minutos, uno que me dice que estoy gorda, otro que me dice que estoy flaca, uno que me dice que estoy así, la trasvaginal. Rompo bolsa, me voy al hospital, grito como una condenada, la enfermera que no me atiende, el otro que no me pasa el paño. Grito, nace el pendejo, llora y todo. Y de repente prendo la tele el domingo, mi primer Día de la Madre, con el pibe ahí, y le están haciendo un homenaje a un señor que es mamá... Me da una bronca”.

lizy sobre dia de la madre.mp4

Por supuesto, todos en el estudio echaron a reír, dada la espontaneidad con la que Lizy se tomó la situación.