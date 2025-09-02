Audios de Karina Milei: diputados de la oposición piden reunión "urgente" de comisión de Libertad de Expresión

"El Gobierno denunció ante la Justicia Federal una operación de inteligencia ilegal con el fin de desestabilizar al país en plena campaña electoral", escribió al respecto el vocero presidencial, Manuel Adorni, este lunes en su cuenta de X.

En tanto, la Justicia ordenó el cese de la difusión de estos audios de Karina Milei, junto a una serie de medidas que parecen atentar contra la libre expresión. Incluso fueron denunciados algunos periodistas, entre ellos los de C5N, Jorge Rial y Mauro Federico.