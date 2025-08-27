La inesperada reacción de Martín Demichelis cuando le preguntaron por la separación con Evangelina Anderson
El DT fue abordado por un periodista tras la situación que atraviesa con su exmujer y sorprendió a todos con un gesto que tuvo.
La polémica separación de Martín Demichelis y Evangelina Anderson sigue dando de qué hablar. Si buen la modelo confirmó que el matrimonio se terminó, evitó dar detalles de cómo se está la situación con el DT.
En las últimas horas, Demichuelis fue captado por A la Tarde mientras almorzaba en el restaurante Happening, ubicado en la Costanera porteña. Si bien el ex técnico de River quiso pasar desapercibido, el periodista Oliver Quiroz intentó buscarle una declaración o título.
Al salir del lugar, Martín no emitió una palabra y lo hizo arriba de su camioneta. “Alguien le avisó que estábamos porque salió con una reacción de pocos amigos”, había adelantado Oliver y, además, aseguró que el cordobés le clavó una mirada "fulminante" con la que dijo todo.
"Martín, ¿cómo estás? ¿Puede ser un minuto?", lanzó Quiroz mientras corría hacía el auto de Demichelis. "Eva confirmó la separación, queremos saber cómo estás. ¿Pudiste hablar con Eva? Ella confirmó el divorcio", repetía Quiróz, casi pegado a la ventanilla del auto.
Sin obtener nada, el cronista comentó: "Se retira Martín Demichelis, no quiso dar declaraciones".
Dieron detalles del escandaloso divorcio entre Evangelina Anderson y Martín Demichelis
Desde hace un tiempo, Martín Demichelis y Evangelina Anderson decidieron separarse tras 17 años juntos a raíz de una infidelidad. Si bien muchos comentaban que todo transcurría en buenos términos, ahora parece que no es así.
Este miércoles, en A la Tarde, Daniel Fava dio más detalles de cómo se está llevando el divorcio escandaloso: "Me dicen que va a ser traumático. Hay que dividir la plata, y hablamos de más de 50 millones de dólares, fruto de la carrera de elite que tuvo Demichelis en Europa", comentó.
Además, explicó: "Cuando la gente de Demichelis se sienta a negociar el divorcio, le dicen: ‘Mirá que hay que darle esta plata’. Para su entorno no es un 50 y 50, y tampoco para los abogados. Demichelis tiene tanto o más dinero que Icardi. Jugó en la elite de la elite".
