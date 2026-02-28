La Banda de Carlitos y Euge Quevedo hicieron vibrar el Movistar Arena con una noche histórica de cuarteto

Embed - minutouno.com on Instagram: "La Banda de Carlitos y Euge Quevedo volvieron a explotar el Movistar Arena en su tercer show, producido por Fenix Entertainment. Con lágrimas en los ojos y visiblemente emocionados, Keso y Euge arrancaron lo que sería una noche a puro cuarteto acompañados por una banda de 14 músicos. El grupo cordobés bombardeó al público con una seguidilla imparable de temas durante más de 2 horas: “Sr Amante”, “Perdonarte”, “Con Otra”, “Mil preguntas”, “Olvidarte jamás podrás” y muchas otras formaron parte del extenso repertorio que eligieron para volver a llenar de magia cuartetera el predio de Villa Crespo. Para sorpresa de los fans hubo invitados de lujo: Luciano Pereyra en “Seré”, Karina La Princesita en “Ella te dejó” y Roze junto al productor y DJ Big One en “Para Repetir”. #MinutoUno"

