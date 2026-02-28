La Banda de Carlitos y Euge Quevedo hicieron vibrar el Movistar Arena con una noche histórica de cuarteto
El grupo cordobés celebró su gran presente con un show cargado de emoción, invitados sorpresa y más de dos horas de hits que hicieron bailar sin pausa a todos.
La fiesta cuartetera volvió a apoderarse del escenario del Movistar Arena, donde La Banda de Carlitos junto a Euge Quevedo protagonizaron su tercer show en el recinto con producción de Fenix Entertainment. Visiblemente emocionados y con lágrimas en los ojos, Kesito Pavón y la cantante dieron inicio a una noche intensa, acompañados por una poderosa formación de 14 músicos que marcó el pulso de una velada inolvidable.
Desde el arranque, la banda mantuvo al público de pie con un repertorio arrollador que se extendió durante más de dos horas. Temas como “Sr Amante”, “Perdonarte”, “Con Otra”, “Mil preguntas” y “Olvidarte jamás podrás” sonaron uno tras otro en una seguidilla que convirtió el estadio en una verdadera pista de baile, reafirmando la conexión única entre el grupo y sus seguidores.
Uno de los momentos más celebrados llegó con la aparición de invitados especiales que desataron la euforia general. Luciano Pereyra se sumó para interpretar “Seré”, mientras que Karina La Princesita aportó su impronta en “Ella te dejó”. La sorpresa continuó con la participación de Roze junto al productor y DJ Big One en “Para Repetir”, fusionando el cuarteto con sonidos urbanos y ampliando el clima festivo de la noche.
El presente del grupo encuentra explicación en su evolución artística y en la celebración de sus 30 años de trayectoria. La llegada de Eugenia Quevedo en 2022 marcó un antes y un después para LBC: su carisma, energía y potencia vocal revitalizaron el proyecto. Sobre el escenario, la complicidad con Kesito Pavón se traduce en una química natural que convierte cada presentación en una experiencia vibrante y cercana, consolidando al dúo como una de las fórmulas más exitosas del cuarteto actual.
