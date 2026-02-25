Furor por Ricardo Montaner: tras agotar tres fechas en Buenos Aires, suma una más

“Querida gente de todas partes: después de casi 3 años con la sensación de no saber cuándo volvería a verlos, este último fin de semana me invadió una emoción inmensa e indescriptible con los 2 primeros conciertos de este Tour “El Último Regreso” en Buenos Aires. Todos ustedes y mi familia a mi lado, hicieron de mí un alma aún más agradecida y bendecida. Disfrutaré este tour día a día: espero que ustedes lo hagan conmigo. Visitaré tantos lugares que conozco y extraño...! No veo la hora del reencuentro. Gracias por el amor”.

“El Último Regreso Tour 2026” no se limitará a la región del Río de la Plata. El cronograma contempla más de 100 conciertos distribuidos por todo el planeta, incluyendo destinos como Uruguay, México, Colombia, España y Estados Unidos, entre otros. Esta gira es presentada como una renovación de votos entre el intérprete y su audiencia, consolidando una conexión histórica que hoy vive su momento de mayor esplendor.