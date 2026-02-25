Furor por Ricardo Montaner: tras agotar tres fechas en Buenos Aires, suma una más
El cantante regresa a Buenos Aires este 2026 y, tras agotar tres funciones, sumó una cuarta. Conocé cuándo y cómo sacar las entradas.
El regreso de Ricardo Montaner a los escenarios ha desatado un fenómeno de convocatoria que supera todas las expectativas iniciales. En el marco de su gira mundial titulada “El Último Regreso”, el artista ha logrado una respuesta masiva del público argentino, agotando las localidades de sus primeras tres presentaciones en el Movistar Arena. Ante esta demanda imparable, la productora Fenix Entertainment confirmó la suma de una cuarta fecha programada para el próximo domingo 8 de marzo.
La venta de entradas para esta nueva función iniciará este jueves 26 de febrero a las 17:00 horas, de manera exclusiva a través del sitio web oficial del recinto (movistararena.com.ar). Los seguidores podrán adquirir sus tickets con diversos medios de pago, incluyendo el beneficio de 6 cuotas sin interés para clientes del Banco Ciudad.
Montaner seleccionó estratégicamente a la Argentina para dar el puntapié inicial a este tour global, luego de haber permanecido alejado de los escenarios durante varios años. El pasado fin de semana, el cantante ofreció los dos primeros shows de la gira a sala llena, demostrando que el vínculo con sus fans se mantiene intacto. El espectáculo se destaca por una producción de alto nivel, con visuales impactantes y una banda de excelencia que acompaña al artista durante más de dos horas de concierto.
El repertorio seleccionado es un extenso viaje por casi 40 composiciones que definen cuatro décadas de trayectoria. Desde baladas ineludibles como “La Cima Del Cielo”, “Será” y “Tan enamorados”, hasta ritmos festivos como “Cachita” y “Soy Feliz”, el show repasa su legado musical con maestría. Además, el artista reserva un bloque especial para homenajear a Venezuela a través de sus canciones tradicionales.
A través de sus canales oficiales, el cantante no ocultó la profunda conmoción que le produjo este contacto directo con sus seguidores. Con palabras cargadas de gratitud, compartió su sentir sobre este nuevo capítulo en su carrera:
“Querida gente de todas partes: después de casi 3 años con la sensación de no saber cuándo volvería a verlos, este último fin de semana me invadió una emoción inmensa e indescriptible con los 2 primeros conciertos de este Tour “El Último Regreso” en Buenos Aires. Todos ustedes y mi familia a mi lado, hicieron de mí un alma aún más agradecida y bendecida. Disfrutaré este tour día a día: espero que ustedes lo hagan conmigo. Visitaré tantos lugares que conozco y extraño...! No veo la hora del reencuentro. Gracias por el amor”.
“El Último Regreso Tour 2026” no se limitará a la región del Río de la Plata. El cronograma contempla más de 100 conciertos distribuidos por todo el planeta, incluyendo destinos como Uruguay, México, Colombia, España y Estados Unidos, entre otros. Esta gira es presentada como una renovación de votos entre el intérprete y su audiencia, consolidando una conexión histórica que hoy vive su momento de mayor esplendor.
