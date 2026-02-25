Sin Bandera cierra su gira internacional en Buenos Aires: todos los detalles

El Escenas Tour propone un show tan íntimo como contundente, donde cada canción se transforma en una historia compartida. Con una puesta en escena elegante y un diseño sonoro especialmente cuidado, el espectáculo recorre los grandes clásicos que marcaron generaciones —como “Entra en mi vida”, “Kilómetros”, “Sirena”, “Que lloro” y “Mientes tan bien”— junto a las nuevas composiciones de Escenas, entre ellas “Qué culpa tiene ella?” y “Nunca”, que ya comienzan a ocupar un lugar propio en el corazón del público. La combinación de nostalgia, celebración y madurez artística construye una experiencia profunda y emotiva, confirmando que Sin Bandera no solo repasa su historia, sino que continúa escribiéndola en cada escenario.