Ricardo Montaner brilló en la primera de sus tres fechas en Buenos Aires

Canciones emblemáticas como “Tan enamorados”, “Bésame”, “Me va a extrañar”, “Déjame llorar”, “La cima del cielo”, “Será” y “Castillo Azul” fueron coreadas por el público de principio a fin, en una noche atravesada por la emoción colectiva.

Luego de interpretar “La cima del cielo”, el artista se mostró profundamente conmovido y compartió unas palabras con los presentes: “No acostumbro a anotar lo que voy a decir, lo único que puedo improvisar es un pensamiento de hace más de 2 años y es que iba a pasar el día que vuelva y ese día es hoy”.

También reflexionó sobre el valor del reencuentro con su audiencia: “Viví dos años y pico de ausencia de gente delante de mí que me escuche, por eso valoro tanto este momento y espero que se lleven ese secreto de que juntos asistimos a mi primer concierto del último regreso”.

Tras su paso por Buenos Aires, la gira continuará el 28 de febrero en el Autódromo de Rosario y el 1 de marzo en el Estadio Instituto de Córdoba, antes de seguir su recorrido por Uruguay, Costa Rica, Colombia, México, Ecuador, Perú, Chile, Paraguay, Estados Unidos, República Dominicana y luego Europa, consolidando así un regreso internacional a gran escala.