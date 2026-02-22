Ricardo Montaner brilló en la primera de sus tres fechas en Buenos Aires
El reconocido artista dio el primer show del fin de semana y sus fanáticos vivieron una noche más que especial.
Ricardo Montaner volvió a los escenarios con el inicio de su gira internacional “Último Regreso World Tour 2026”, que tuvo su puntapié inicial en el Movistar Arena, donde protagonizó un emotivo reencuentro con su público luego de varios años sin presentaciones en vivo. La noche, producida por Fénix Entertainment, comenzó a las 20 con la actuación de Zhae, artista surgido de La Voz Argentina 2022 que formó parte del equipo del propio Montaner.
Con el estadio colmado y una expectativa palpable, el músico apareció en escena alrededor de las 21, desatando una ovación inmediata que dio inicio a un espectáculo cargado de nostalgia, emoción y grandes clásicos. El concierto marcó no solo su regreso a los shows en vivo, sino también el comienzo de una gira internacional que ya agotó localidades para las funciones del sábado y domingo, lo que obligó a sumar una nueva fecha el 27 de febrero ante la alta demanda.
El “Último Regreso World Tour 2026” representa un nuevo capítulo en la extensa trayectoria del artista, que supera las cuatro décadas. Al anunciar su vuelta, había anticipado el significado personal del proyecto: “Un día me detuve, pero ya no puedo más”.
En paralelo al tour, Montaner presentó el single inédito “El Último Regreso”, tema que da nombre a la gira y que ya se encuentra disponible en plataformas digitales. La canción, escrita junto a Jorge Luis Chacín y producida por Max Longi, cuenta con dos versiones: una balada pop y otra con impronta mariachi pop.
Durante el show, el cantante recorrió buena parte de su repertorio histórico, alternando momentos íntimos con una puesta visual impactante. La apertura fue justamente con “El último regreso”, seguida por “Si tuviera que elegir”, clásico que volvió a grabar junto a su hija Evaluna y su yerno Camilo en mayo de 2025.
Canciones emblemáticas como “Tan enamorados”, “Bésame”, “Me va a extrañar”, “Déjame llorar”, “La cima del cielo”, “Será” y “Castillo Azul” fueron coreadas por el público de principio a fin, en una noche atravesada por la emoción colectiva.
Luego de interpretar “La cima del cielo”, el artista se mostró profundamente conmovido y compartió unas palabras con los presentes: “No acostumbro a anotar lo que voy a decir, lo único que puedo improvisar es un pensamiento de hace más de 2 años y es que iba a pasar el día que vuelva y ese día es hoy”.
También reflexionó sobre el valor del reencuentro con su audiencia: “Viví dos años y pico de ausencia de gente delante de mí que me escuche, por eso valoro tanto este momento y espero que se lleven ese secreto de que juntos asistimos a mi primer concierto del último regreso”.
Tras su paso por Buenos Aires, la gira continuará el 28 de febrero en el Autódromo de Rosario y el 1 de marzo en el Estadio Instituto de Córdoba, antes de seguir su recorrido por Uruguay, Costa Rica, Colombia, México, Ecuador, Perú, Chile, Paraguay, Estados Unidos, República Dominicana y luego Europa, consolidando así un regreso internacional a gran escala.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario