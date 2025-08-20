La Bersuit cruzó a Javier Milei por la utilización de "Se viene el estallido"

Cuando se presentaron en el estadio de Racing, La Renga tocó "Panic Show" por primera vez desde la asunción de Javier Milei. La canción había sido utilizada por el mandatario durante su campaña política, algo que nunca cayó bien entre los integrantes del grupo, quienes incluso en aquel momento emitieron un comunicado en su contra.

En esta oportunidad, además de interpretar el tema, fue el propio cantante Gustavo “Chizzo” Nápoli quien lanzó un mensaje directo al jefe de Estado: “Atención, Javier. El León se quiere comer a la casta y resulta que están todos al lado tuyo”, vociferó.

Este año, desde San Rafael, Mendoza, y el músico aprovechó el momento para enviarle un duro mensaje a Javier Milei, al cierre del show con "Hablando de la Libertad": "¿Vieron ahora que no se puede ser más puto en Argentina, parece? Por eso, ¡canten, putos!", refiriéndose a los dichos del libertario en Davos.