El fuerte descargo de Wanda Nara contra Mauro Icardi y sus abogadas: "Ocupate de ser padre"
Luego de que la influencer apuntara contra su ex por su ausencia en el Día del Niño, las abogadas respondieron y ella fue tajante. Los detalles.
La guerra entre Mauro Icardi y Wanda Nara sigue escalando a pasos agigantados y parece ser que no tiene fin. A pesar de que se veía venir una calma, todo se modificó cuando la influencer habló tras el Día del Niño y la ausencia del futbolista para con respecto a sus hijas. Y, si bien a través de sus redes sociales él hizo caso omiso a dicha situación, no lo hicieron sus abogadas.
Lo cierto es que en "Puro Show" acaban de lanzar un comunicado de las abogadas de Mauro Icardi en contra de Wanda Nara. En el mismo aseguran que la empresaria provocó a su expareja sabiendo incluso que no puede acudir a sus redes sociales para hablar de las menores por impedimento judicial.
A su vez, le pidieron que no le eche en cara que se encargue de hijos ajenos -haciendo referencia a Rufina, Magnolia y Amancio, de la China Suárez- porque, cuando hizo lo propio con los varones que Wanda tuvo con Maxi López no se mostró ofendida.
Tal es así que, tras el descargo de las abogadas de Icardi en su contra, donde también le recriminaban la infinidad de viajes en el último tiempo, Wanda decidió hablar al respecto. Una vez más a través de sus redes sociales, la influencer lanzó un comunicado en el que apuntó fuertemente contra el padre de Isabella y Francesca.
"Mucho más digno es trabajar que mirar mis historias todas las noches para saber qué hago. Mientras incumplís, yo pago todo con trabajo", comienza diciendo Nara. En ese sentido, continúa: "Quizás cuando empieces a cumplir con los derechos de tus hijas pueda trabajar menos". Estas palabras hacen referencia a los viajes al exterior que Wanda estuvo haciendo por trabajo en el último tiempo.
Después, agregó: "Tanto te preocupan mis viajes, ocúpate de ser padre de las tuyas. Hace tres días, cuando vos y yo hablamos por teléfono, esto no me lo dijiste. Ahora reviso las grabaciones" y cerró contundente: "Me gusta ser clara y hablar de frente".
En lo que respecta a Icardi o sus abogadas, él por el momento no respondió, sino todo lo contrario. Quien si habló fue Yanina Latorre quien, mediante sus historias de Instagram, informó que próximamente vendrán más dramas por contar.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario