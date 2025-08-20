El fuerte descargo de Wanda Nara contra Mauro Icardi y sus abogadas: "Ocupate de ser padre"

wanda

Después, agregó: "Tanto te preocupan mis viajes, ocúpate de ser padre de las tuyas. Hace tres días, cuando vos y yo hablamos por teléfono, esto no me lo dijiste. Ahora reviso las grabaciones" y cerró contundente: "Me gusta ser clara y hablar de frente".

En lo que respecta a Icardi o sus abogadas, él por el momento no respondió, sino todo lo contrario. Quien si habló fue Yanina Latorre quien, mediante sus historias de Instagram, informó que próximamente vendrán más dramas por contar.