Andrea Bocelli se presenta en Argentina: precios y ubicaciones en el Hipódromo de San Isidro

Andrea Bocelli, reconocido mundialmente como una de las voces más icónicas de todos los tiempos, regresará a la Argentina para ofrecer un espectáculo que promete ser inolvidable. Tras agotar entradas para su presentación del 17 de noviembre en el Teatro Colón, la demanda del público llevó a sumar su show en el Hipódromo de San Isidro el próximo 18 de noviembre, un espacio con mayor capacidad que permitirá a más seguidores disfrutar de su interpretación en vivo.