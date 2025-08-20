Andrea Bocelli se presenta en Argentina: precios y ubicaciones en el Hipódromo de San Isidro
Tras agotar tickets en el Teatro Colón, el icónico tenor se presentará el 18 de noviembre en San Isidro y ya están disponibles las entradas online con todos los detalles.
Andrea Bocelli, reconocido mundialmente como una de las voces más icónicas de todos los tiempos, regresará a la Argentina para ofrecer un espectáculo que promete ser inolvidable. Tras agotar entradas para su presentación del 17 de noviembre en el Teatro Colón, la demanda del público llevó a sumar su show en el Hipódromo de San Isidro el próximo 18 de noviembre, un espacio con mayor capacidad que permitirá a más seguidores disfrutar de su interpretación en vivo.
La noticia genera gran expectativa, ya que Bocelli combina la potencia de su voz con un repertorio que recorre clásicos de la ópera y sus interpretaciones más celebradas internacionalmente.
Las entradas para el concierto en San Isidro ya están a la venta a través de la web de All Access desde este miércoles 20 de agosto. Los interesados pueden adquirir sus tickets online, asegurando ubicación y comodidad en uno de los eventos más esperados del año en el país.
La organización remarca que se trata de una oportunidad única para presenciar en vivo a uno de los artistas más reconocidos a nivel global, con una producción que optimiza tanto la visibilidad del escenario como la calidad sonora en cada sector del Hipódromo.
En cuanto a los precios y ubicaciones con cargo por servicio incluido, las entradas disponibles se distribuyen de la siguiente manera:
- Platea Central Alta: $241.500 ARS
- Platea Central Baja: $264.500 ARS
- Platea Lateral Trasera Alta (derecha/izquierda): $270.250 ARS
- Platea Lateral Trasera Baja (derecha/izquierda): $281.750 ARS
- Platea Lateral Alta (derecha/izquierda): $316.250 ARS
- Platea Lateral Baja (derecha/izquierda): $333.500 ARS
- VIP Bronze: $356.500 ARS
- Platea Lateral Preferencial Alta (derecha/izquierda): $385.250 ARS
- Platea Lateral Preferencial Baja (derecha/izquierda): $402.500 ARS
- VIP Silver: $419.750 ARS
- VIP Gold: $437.000 ARS
- VIP Diamond: $460.000 ARS
- VIP Platinum: $494.500 ARS
Estas categorías permiten que cada espectador pueda elegir la ubicación que mejor se adapte a su preferencia y presupuesto, desde sectores más generales hasta áreas VIP con servicios exclusivos.
