La China Ansa contó qué operaron a su hija: qué le pasó y cómo se encuentra ahora

Horas más tarde, llegó la noticia más esperada. Con alivio y felicidad, Ansa actualizó el estado de su hija: “Listas, ¡salió todo perfecto! Nos vamos de alta. India dormida pero sin roncar. Gracias por tanto amor”.

De esta manera, la conductora cerró un momento cargado de ansiedad con un final positivo, acompañada por el cariño de sus seguidores y destacando la importancia de la preparación y el acompañamiento emocional en este tipo de intervenciones.