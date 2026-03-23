La China Ansa contó qué operaron a su hija: qué le pasó y cómo se encuentra ahora
La conductora compartió en sus redes sociales cada paso del proceso al que tuvo que someterse la pequeña.
La China Ansa vivió días de mucha emoción y nerviosismo, pero finalmente todo terminó de la mejor manera. A través de sus redes sociales, la conductora contó que su hija India, de dos años, fue operada de amígdalas y adenoides y que la intervención resultó exitosa.
Días antes de la cirugía, Ansa ya había adelantado la situación a sus seguidores, explicando cómo venían preparándose para este momento. “India arranca el jardín la próxima semana, ya que estos días estuvimos haciéndole los prequirúrgicos para la cirugía de amígdalas y adenoides”, compartió en su cuenta de Instagram.
Además, brindó detalles sobre el equipo médico elegido y agradeció el apoyo recibido: “La vamos a operar con el equipo de swiss de la clínica de Olivos/Nordelta. Me llegaron muchísimos mensajes de ustedes contándome experiencias de sus niños/as que fueron operados y lo valoro muchísimo, son de gran ayuda”.
Este lunes 23 de marzo, bien temprano por la mañana, la conductora volvió a comunicarse con sus seguidores desde la clínica. A las 5:36, publicó un video junto a su hija, que se mostraba tranquila antes de ingresar al quirófano, y explicó el trabajo previo que realizaron como familia: “India sabe todo lo que va a pasar. Estuvimos preparándonos un mes. Confiados y entusiasmados con esta decisión, hicimos la psicoprofilaxis, una preparación tanto física como psicoafectiva, que nos preparó emocional y cognitivamente como familia”.
En ese mismo mensaje, destacó la manera en la que acompañaron a la pequeña durante el proceso: “Elegimos hacerlo en paz, con amor, jugando, disfrazándonos y con toda la magia que implica ser los mapapis de India. Gracias por estar del otro lado, valoramos mucho toda su hermosa energía. Nos llega todo, y a India más”.
Horas más tarde, llegó la noticia más esperada. Con alivio y felicidad, Ansa actualizó el estado de su hija: “Listas, ¡salió todo perfecto! Nos vamos de alta. India dormida pero sin roncar. Gracias por tanto amor”.
De esta manera, la conductora cerró un momento cargado de ansiedad con un final positivo, acompañada por el cariño de sus seguidores y destacando la importancia de la preparación y el acompañamiento emocional en este tipo de intervenciones.
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