El feroz descargo del novio de Yipio de Gran Hermano tras su abrupto abandono: "Idiotas y ciegos"

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Pero luego, arremetió contra quienes lo criticaron por intervenir en el juego de Yipio: "Gente, personas pensantes, ¡salgan un poco del fanatismo! Hay problemas familiares. ¡No sean tan idiotas y ciegos, por favor! La familia somos nosotros, lo demás va a haber tiempo para hablarlo".

Y añadió: "¡Qué gente tan al pedo! Por eso están como están también. No saquen conclusiones y no crean todo lo que ven y escuchan", señaló, dejando una gran incógnita alrededor de a quién apunta con este mensaje. Lo cierto es que la situación de la ahora exjugadora permanece en absoluto hermetismo, por el momento.

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