El feroz descargo del novio de Yipio de Gran Hermano tras su abrupto abandono: "Idiotas y ciegos"
Mathías Centurión se refirió a la salida de su pareja del reality de Telefe y disparó contra quienes lo criticaron por sacar del juego a la humorista.
Sin lugar a dudas, la inesperada salida de Yisela "Yipio" Pintos de Gran Hermano Generación Dorada fue el plato fuerte de este miércoles en la pantalla de Telefe. Las nominaciones y estrategias quedaron en un segundo plano ante una casa paralizada por el abrupto abandono de la humorista.
Lo cierto es que el dueño de la casa más famosa del país le informó que su pareja, Mathías Centurión, pidió expresamente que ella salga, dado que la madre de la comediante atraviesa un complicado momento de salud. Si bien el "Big" aclaró que no reviste gravedad, no hay dudas que algo sucedió para que todo fuera tan repentino.
En este sentido, "Chocolatito" (como le dice Yipio) comenzó a recibir severas críticas por parte de los fanáticos del ciclo que pretendían seguir viendo en acción a una de las jugadoras más poderosas de esta temporada. Por ello, el joven decidió salir a hacer un feroz descargo en sus redes sociales.
Inicialmente, agradeció los mensajes de apoyo: "Amigos y familia, gracias por preocuparse. Laurita (mamá de Yipio) necesita otros cuidados que en casa no tenemos, ya habrá tiempo para contar todo, pero tampoco me pertenece a mí. Los queremos mucho y gracias por tanto amor de verdad".
Pero luego, arremetió contra quienes lo criticaron por intervenir en el juego de Yipio: "Gente, personas pensantes, ¡salgan un poco del fanatismo! Hay problemas familiares. ¡No sean tan idiotas y ciegos, por favor! La familia somos nosotros, lo demás va a haber tiempo para hablarlo".
Y añadió: "¡Qué gente tan al pedo! Por eso están como están también. No saquen conclusiones y no crean todo lo que ven y escuchan", señaló, dejando una gran incógnita alrededor de a quién apunta con este mensaje. Lo cierto es que la situación de la ahora exjugadora permanece en absoluto hermetismo, por el momento.
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