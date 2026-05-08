Fernanda Iglesias apuntó contra Yanina Latorre y reveló una supuesta infidelidad
La panelista contó detalles de una situación que habría ocurrido en una fiesta y aseguró que el rumor circulaba desde hace tiempo en el canal.
La interna entre Fernanda Iglesias y Yanina Latorre volvió a explotar con fuerza en las últimas horas luego de que la periodista realizara un vivo de Instagram en el que habló de una presunta traición amorosa que tendría como protagonista a la conductora de Sálvese quien pueda. Aunque al comienzo evitó mencionar nombres, las pistas que fue dejando terminaron apuntando directamente a Yanina y el tema generó un enorme revuelo en redes y programas de espectáculos.
El conflicto había comenzado días antes, cuando la integrante de Puro Show publicó una serie de historias donde hacía referencia a una “expanelista” vinculada sentimentalmente con un productor de televisión. Con el correr de las horas, las especulaciones crecieron y finalmente Iglesias decidió profundizar la versión durante una transmisión en vivo.
“Este chisme se viene diciendo hace mucho en ese lugar de trabajo”, lanzó Fernanda al referirse al supuesto vínculo que habría mantenido Yanina Latorre con un productor de América TV. Luego agregó: “Se decía que estaba con este productor que es muy lindo. Yo veía que había mucho abrazo, mucha cosita”.
Según relató la periodista, una situación particular ocurrida en una fiesta terminó alimentando aún más las versiones dentro del canal. “Un día en una fiesta vimos que él estaba muy cariñoso con ella”, comentó antes de describir el episodio más polémico de todo el vivo. “Él le metió la mano por la espalda y se la metió en la cola. Y lo vimos todos”, disparó Iglesias, dejando en claro que, según su relato, varias personas habrían presenciado la escena.
Lejos de bajar el tono, la panelista sostuvo que no se trataba solamente de rumores y aseguró que había actitudes entre ambos que llamaban la atención desde hacía tiempo. “Ella que es tan exitosa, tuvo esta cosita en el trabajo. El dato concreto es lo que vi en esa fiesta y mucha gente que me dijo que esto era así. Tenían esa confianza de dos que ya…”, expresó, insinuando que el vínculo habría sido más cercano de lo habitual.
La tensión entre Fernanda Iglesias y Yanina Latorre no es nueva. Desde hace meses mantienen fuertes cruces públicos, especialmente después de que Iglesias ventilara versiones relacionadas con supuestas infidelidades de Diego Latorre. Ahora, el enfrentamiento sumó un nuevo capítulo que volvió a sacudir al mundo del espectáculo.
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