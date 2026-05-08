Fernanda Iglesias apuntó contra Yanina Latorre y reveló una supuesta infidelidad

Lejos de bajar el tono, la panelista sostuvo que no se trataba solamente de rumores y aseguró que había actitudes entre ambos que llamaban la atención desde hacía tiempo. “Ella que es tan exitosa, tuvo esta cosita en el trabajo. El dato concreto es lo que vi en esa fiesta y mucha gente que me dijo que esto era así. Tenían esa confianza de dos que ya…”, expresó, insinuando que el vínculo habría sido más cercano de lo habitual.

La tensión entre Fernanda Iglesias y Yanina Latorre no es nueva. Desde hace meses mantienen fuertes cruces públicos, especialmente después de que Iglesias ventilara versiones relacionadas con supuestas infidelidades de Diego Latorre. Ahora, el enfrentamiento sumó un nuevo capítulo que volvió a sacudir al mundo del espectáculo.