Por eso, anticipó que pondrán las nuevas situaciones en conocimiento de la Justicia para que se evalúe si corresponde tomar alguna determinación. Además, Rodríguez cuestionó los dichos de Nara sobre la posibilidad de que Suárez tuviera un botón antipánico y consideró que ese comentario se suma al contexto de preocupación de su representada.

Así, la disputa entre las dos figuras del espectáculo vuelve a escalar. Esta vez, el enfrentamiento ya no se limita a las declaraciones públicas y los cruces en redes sociales: la denuncia de la China Suárez abre un nuevo frente judicial para Wanda Nara.