La China Suárez denunció a Wanda Nara: qué le pidió a la Justicia y qué medidas busca
Su abogado, Agustín Rodríguez, confirmó la presentación judicial y anticipó cuáles son las medidas que solicitarán.
El conflicto entre la China Suárez y Wanda Nara sumó un nuevo capítulo y llegó a la Justicia. Después del tenso enfrentamiento que protagonizaron en Nordelta y de la viralización de un video con fuertes insultos y amenazas, la actriz decidió denunciar formalmente a la conductora. La noticia fue confirmada por Agustín Rodríguez, abogado de Eugenia Suárez, quien brindó detalles de la presentación judicial durante una entrevista televisiva.
Según explicó, la denuncia está vinculada con las amenazas que habría recibido su clienta durante el episodio que quedó registrado en imágenes. "Nos tocó esta vez actuar por las cuestiones derivadas del video y de la amenaza que recibió por parte de Wanda Nara", sostuvo el letrado, quien además adelantó que solicitarán medidas de protección para evitar nuevos cruces entre ambas. Uno de los principales pedidos será una restricción de acercamiento.
La intención de la defensa es que Wanda no pueda aproximarse a los domicilios que frecuenta la actriz, en un intento por prevenir nuevos episodios de confrontación. El abogado también hizo hincapié en una de las frases que se escuchan en el video que circuló durante los últimos días.
Allí, en medio de la discusión, Nara lanzó: "Yo te mato a palos", una expresión que la defensa considera una amenaza y que motivó la presentación. "Muchas veces uno tiene que poner un límite y evitar que el día de mañana ocurra algo peor. Ya hubo una amenaza clara; se vio en el video", remarcó Rodríguez.
La China Suárez también apunta contra Wanda Nara por sus dichos sobre sus hijos
Durante la entrevista, el representante legal de la actriz también hizo referencia a las declaraciones y publicaciones de Wanda Nara relacionadas con los hijos de la China Suárez. En ese sentido, explicó que existe una medida cautelar previa que le impide a la conductora mencionar o realizar insinuaciones sobre los menores.
Por eso, anticipó que pondrán las nuevas situaciones en conocimiento de la Justicia para que se evalúe si corresponde tomar alguna determinación. Además, Rodríguez cuestionó los dichos de Nara sobre la posibilidad de que Suárez tuviera un botón antipánico y consideró que ese comentario se suma al contexto de preocupación de su representada.
Así, la disputa entre las dos figuras del espectáculo vuelve a escalar. Esta vez, el enfrentamiento ya no se limita a las declaraciones públicas y los cruces en redes sociales: la denuncia de la China Suárez abre un nuevo frente judicial para Wanda Nara.
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