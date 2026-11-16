La China Suárez rompió el silencio con Moria Casán en medio de su escándalo con Wanda
Tras su último enfrentamiento con la empresaria, la actriz le mandó un mensaje a Moria mientras estaba al aire. Conocé qué le dijo.
En medio de la fuerte escalada mediática que enfrenta a la China Suárez con Wanda Nara, la actriz decidió comunicarse en vivo con Moria Casán durante la emisión de "La mañana con Moria". El contacto se produjo luego de que la reconocida conductora le consultara directamente a la artista acerca del nuevo y explosivo capítulo de su disputa con la empresaria, generando un momento de gran expectativa sobre el cierre de una jornada televisiva que estuvo dedicada casi por completo a analizar el conflicto entre ambas figuras.
Al notar que la respuesta acababa de llegar a su teléfono, la diva frenó el desarrollo del ciclo para anticipar la primicia ante los televidentes y anunció con entusiasmo: “gente, el mensaje de La China mañana no. Lo tengo acá, el mensaje de La China Suárez. Mi amor, claro, acá lo tengo”. Segundos después, mientras aguardaba el momento indicado para dar a conocer las palabras exactas de la actriz frente a las cámaras, Casán insistió generando suspenso en el estudio: “Después de todo el escándalo vamos a leer el mensaje que me mandó La China”.
La lectura en vivo se concretó instantes después, cuando Nazarena Di Serio alertó a la presentadora sobre la aparición del texto en los monitores del piso indicándole: “Lo tenés atrás tuyo, Mo, mirá”. De inmediato, la conductora comenzó a repasar en voz alta el saludo cordial de la intérprete, aclarando previamente el origen de la comunicación: “‘Hola, diosa, ¿cómo estás? Gracias por tu amor siempre’, porque yo la llamé para ver si querían hablar”.
Acto seguido, Moria puso el foco en el tramo central del descargo, donde la actriz optó por desligarse por completo de la contienda judicial y familiar que involucra a la empresaria, leyendo con énfasis: “mirá, dice ‘gracias por tu amor siempre. Es un tema de ellos como expareja y familiar en donde yo no me meto, así que no tengo nada para decir’”. De este modo, Suárez dejó asentada su decisión de mantenerse al margen de las acusaciones cruzadas y evitar alimentar nuevas polémicas públicas en torno a la expareja.
Más allá de su postura tajante frente al escándalo, la artista dejó abierta la puerta para conversar próximamente sobre proyectos laborales y elogió la figura de la conductora en el cierre de su texto. Al completar el repaso de la conversación privada en pantalla, Casán detalló: “‘En un futuro charlamos de cosas lindas y trabajo’. Y al final me dice ‘estás diosa como siempre’ y que siempre que nos ve”.
Para despedirse de la audiencia tras haber presentado el testimonio exclusivo de la jornada, la diva valoró el gesto de la actriz de responder a su llamado y agradeció el acompañamiento constante del público expresando: “muchísimas gracias. Nuevamente, muchísimas gracias a todos, gracias por imponernos y por vernos todos los días en La mañana con Moria”.
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