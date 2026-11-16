La China Suárez rompió el silencio con Moria Casán en medio de su escándalo con Wanda

Al notar que la respuesta acababa de llegar a su teléfono, la diva frenó el desarrollo del ciclo para anticipar la primicia ante los televidentes y anunció con entusiasmo: “gente, el mensaje de La China mañana no. Lo tengo acá, el mensaje de La China Suárez. Mi amor, claro, acá lo tengo”. Segundos después, mientras aguardaba el momento indicado para dar a conocer las palabras exactas de la actriz frente a las cámaras, Casán insistió generando suspenso en el estudio: “Después de todo el escándalo vamos a leer el mensaje que me mandó La China”.