El feroz ataque de Alex Caniggia a Wanda Nara que reavivó la pelea con la China Suárez

Entre sus historias también incluyó una comparación visual relacionada con los cambios estéticos y el poder adquisitivo de Wanda. Junto a dos imágenes utilizó las palabras "genética" e "inversión" y agregó: "No son feas, son pobres". Además, contrastó los comienzos de la empresaria en los boliches con la trayectoria artística de la China Suárez, a quien destacó por su recorrido en la actuación. "Aunque la mona se vista de seda, mona queda", escribió en otra publicación.

El hijo de Claudio Paul Caniggia también replicó una cobertura periodística sobre sus ataques y agregó: "La verdad no ofende. Si les molestan mis opiniones, soplenme bien la quena".

El antecedente judicial entre Wanda Nara y Alex Caniggia

La disputa entre ambos no es nueva. Tiempo atrás, Caniggia había comparado a Wanda con el personaje animado Peppa Pig, una publicación que generó un fuerte enojo en la conductora y derivó en una denuncia judicial.

El enfrentamiento llegó a la Justicia, con Nara decidida a ponerle un freno a las agresiones públicas. El nuevo episodio vuelve a exponer la tensión entre los dos mediáticos y suma otro capítulo a la pelea que también tiene como protagonista a la China Suárez.