El feroz ataque de Alex Caniggia a Wanda Nara que reavivó la pelea con la China Suárez
El mediático publicó una serie de mensajes contra la conductora de MasterChef Celebrity después de sus declaraciones sobre la actriz.
Alex Caniggia se metió de lleno en el enfrentamiento entre Wanda Nara y la China Suárez y protagonizó una nueva polémica en las redes sociales. A través de varias historias de Instagram, el hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia apuntó directamente contra la conductora de MasterChef Celebrity, cuestionó su trayectoria y lanzó duras acusaciones sobre su pasado.
El conflicto comenzó después de que Wanda publicara una frase dirigida a la actriz: "Aprendé a chupar pij... como yo, así te va mejor". Caniggia tomó ese fragmento y lo compartió en sus redes acompañado de un mensaje contra la empresaria. "Si preguntan cómo se hizo famosa ya saben. Chicas no sigan este ejemplo, tengan dignidad; tienen padres, hijos, tíos, abuelos", escribió.
Sin embargo, el mediático decidió continuar con sus publicaciones y apuntó contra los comienzos laborales de Wanda. Para eso, compartió otro mensaje que cuestionaba sus declaraciones sobre la dignidad y recordó sus antiguas presentaciones en locales bailables. "Te desnudabas en los palcos de los boliches de última categoría, donde manoseabas a hombres, todos transpirados, que ni siquiera conocías, y permitías que hombres desconocidos te manosearan en el palco por unos pesos", expresó en una de las historias.
Luego remató con una frase todavía más contundente: "¿Dignidad? Dignidad, la que nunca tuviste. No estás indicada para hablar de dignidad, algo que nunca en la vida tuviste". También le recomendó que hiciera terapia.
Alex Caniggia volvió a cruzar a Wanda Nara: “Aunque la mona se vista de seda”
Caniggia no limitó sus cuestionamientos a la conductora, sino que también apuntó contra las personas que la consideran un ejemplo. "Las que siguen a esta mina y la tienen de ejemplo en la cabeza lo que deben tener no es ni nada, es aire. Ignorantes", publicó. Lejos de mostrar preocupación por las repercusiones de sus dichos, el influencer dejó en claro que disfrutaba de la controversia: "Esto es espectacular. Lo que me estoy divirtiendo, disfruto".
Entre sus historias también incluyó una comparación visual relacionada con los cambios estéticos y el poder adquisitivo de Wanda. Junto a dos imágenes utilizó las palabras "genética" e "inversión" y agregó: "No son feas, son pobres". Además, contrastó los comienzos de la empresaria en los boliches con la trayectoria artística de la China Suárez, a quien destacó por su recorrido en la actuación. "Aunque la mona se vista de seda, mona queda", escribió en otra publicación.
El hijo de Claudio Paul Caniggia también replicó una cobertura periodística sobre sus ataques y agregó: "La verdad no ofende. Si les molestan mis opiniones, soplenme bien la quena".
El antecedente judicial entre Wanda Nara y Alex Caniggia
La disputa entre ambos no es nueva. Tiempo atrás, Caniggia había comparado a Wanda con el personaje animado Peppa Pig, una publicación que generó un fuerte enojo en la conductora y derivó en una denuncia judicial.
El enfrentamiento llegó a la Justicia, con Nara decidida a ponerle un freno a las agresiones públicas. El nuevo episodio vuelve a exponer la tensión entre los dos mediáticos y suma otro capítulo a la pelea que también tiene como protagonista a la China Suárez.
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