Informe de C5N: el increíble mapa de poder de José Luis Manzano, el magnate que no para de comprar empresas
Alejandro Bercovich analizó analizó el recorrido del empresario. De "Chupete" en los 80 al magnate que compra supermercados, medios y estaciones de servicio.
El periodista Alejandro Bercovich analizó en su programa Brotes Verdes, por C5N, la impactante trayectoria y el entramado de negocios de José Luis Manzano, un personaje central de la política y el empresariado argentino que supo reconvertirse desde sus tiempos como ministro del Interior menemista hasta convertirse en un magnate global con inversiones en medios, supermercadismo y energía.
Con un extenso archivo fotográfico y un repaso por su impresionante red de adquisiciones, el informe expuso cómo "Chupete" —tal como lo apodaban cuando llegó a la Cámara de Diputados en 1983 con apenas 27 años desde su Mendoza natal— logró mantenerse siempre en el centro de la escena del poder, independientemente de los gobiernos de turno.
De las privatizaciones de los 90 a Suiza y los millones en el portafolio
Durante el repaso de su biografía, el programa recordó los inicios de Manzano junto a Carlos Menem y Domingo Cavallo impulsando las privatizaciones en los años 90, su fugaz paso por el gabinete nacional y su posterior salida del país tras la denuncia pública sobre "robar para la corona".
Tras instalarse en Suiza por cuestiones impositivas —un perfil de exilio fiscal similar al de otros hombres de negocios—, Manzano regresó al país con una Green Card bajo el brazo y un fondo de inversión suizo, dando inicio a su reconversión como empresario multimillonario. A lo largo de las décadas, su presencia se repitió en momentos clave de la política argentina: desde su cercanía con el kirchnerismo, sus eufóricos abrazos en la asunción de Sergio Massa, hasta su reciente aparición en actos de la actual gestión libertaria.
El gigante silencioso: de los medios y Shell hasta la cadena Día y Burger King
El núcleo del informe expuso el vertiginoso crecimiento de su holding de empresas, compartido en muchos rubros con su coterráneo Daniel Vila y otros socios estratégicos. El raid empresario incluye una vasta red de activos:
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Medios de comunicación y gráfica: Propietario del canal América TV, de la señal de noticias y de la adquisición histórica de diarios y medios gráficos como El Cronista.
Energía y combustibles: Su control sobre estaciones de servicio como Shell, con movimientos recientes para combinar operaciones y competir mano a mano con los convenios de YPF.
Gastronomía y consumo masivo: La reciente compra de la cadena de comida rápida Burger King en el país.
Supermercadismo: El impacto de la noticia de este fin de semana sobre su flamante adquisición de la cadena de supermercados Día en sociedad con Francisco de Narváez.
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