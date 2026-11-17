Tras instalarse en Suiza por cuestiones impositivas —un perfil de exilio fiscal similar al de otros hombres de negocios—, Manzano regresó al país con una Green Card bajo el brazo y un fondo de inversión suizo, dando inicio a su reconversión como empresario multimillonario. A lo largo de las décadas, su presencia se repitió en momentos clave de la política argentina: desde su cercanía con el kirchnerismo, sus eufóricos abrazos en la asunción de Sergio Massa, hasta su reciente aparición en actos de la actual gestión libertaria.