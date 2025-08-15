La China Suárez reaccionó al gol de Mauro Icardi con un mensaje que generó revuelo

La noticia de la mudanza fue confirmada por la actriz días atrás, cuando publicó en sus historias de Instagram que ya estaban instalados en su nueva residencia. Poco después, reveló que aún estaban esperando la llegada de los muebles que seleccionaron con especial cuidado para decorar su nueva mansión, ubicada en una de las zonas más lujosas de Estambul, cercana al Bósforo.

Durante las últimas horas, la pareja compartió su entusiasmo por haber completado la ambientación del living. En las imágenes que subieron a redes sociales se observan sofás en tonos blancos y grises, almohadones a juego, una alfombra sobria y una mesa ratona decorada con velas, flores y un ajedrez. También mostraron la amplia piscina, en la que aprovechan los días de calor mientras siguen construyendo su vida como familia ensamblada.