Impresionante: todos los viajes que realizará la China Suárez hasta fin de año

China Suárez y Mauro Icardi sorprendieron a sus seguidores con un anuncio clave de su relación

La actriz y el futbolista oficializaron una decisión que confirma el gran presente que atraviesan como pareja.

image

La China Suárez y Mauro Icardi generaron un fuerte revuelo en redes sociales luego de dar a conocer una noticia que sus seguidores venían sospechando desde hace semanas. A través de una publicación cargada de simbolismo, la actriz confirmó un paso significativo que consolida aún más su vínculo con el delantero, actualmente radicado en Turquía.

La novedad fue revelada en las historias de Instagram de la China, donde compartió una imagen acompañada por una frase contundente: "Hogar nuevo @mauroicardi. Oficialmente mudados".

La publicación fue acompañada por la ubicación geolocalizada en Estambul, ciudad donde el jugador se encuentra desde hace tiempo desarrollando su carrera profesional. La confirmación no tardó en volverse viral, ya que representa el inicio de una convivencia formal entre ambos.

En la foto publicada, se observa un llavero con las iniciales “M” y “E”, haciendo alusión directa a Mauro y Eugenia, lo que terminó de sellar la noticia. Pero, además, la postal incluyó un detalle que no pasó desapercibido: una pequeña figura de un león, animal que representa al futbolista y que él mismo inmortalizó con un enorme tatuaje en su espalda. Con ese gesto, la actriz pareció dar una señal de que el vínculo con el jugador ya no deja lugar a dudas.

El nuevo hogar no solo marcará una nueva etapa para la pareja, sino también un cambio logístico importante para su entorno familiar. Rufina, la hija que la actriz tuvo con Nicolás Cabré, se mudará con ellos a Turquía, lo cual también implica una reorganización en la vida del actor, quien mantiene una activa relación con su hija.

A esto se suman las visitas que la China suele coordinar con Benjamín Vicuña para que Amancio y Magnolia, sus otros hijos, puedan compartir tiempo con ella. Por el lado de Icardi, también se abre la posibilidad de recibir en su nuevo domicilio a Francesca e Isabella, las hijas que tiene junto a Wanda Nara, siempre y cuando las circunstancias lo permitan.