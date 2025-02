La China Suárez recibió una fuerte denuncia de parte de la excantante de Agapornis

“Todos hablan de quién le metió los cuernos a quién, quién fue primero, qué hace cuánto que están, qué hace cuánto que no están, pero a mí solo me preocupa una cosa...”,arrancó diciendo en el video que no tardó en viralizarse en redes sociales.

Y agregó: “La cantidad de perros y gatos que se han comprado esta gente a lo largo de los años, Wanda, Mauro, la China que tiene un montón de perros, que a mí me adoptó dos y nunca más supe dónde están”, disparó Melina Brizuela.

mel brizuela contra la china icardi wanda perros.mp4

Además, la cantante exigió respuestas sobre el bienestar de las mascotas de todos los involucrados en el escándalo: “¿Qué hacen con todos esos animales? ¿Dónde están? ¿Quién los tiene? ¿Alguien sabe la respuesta? ¿Por qué iban viajando de acá para allá? Muestran al salchicha que se compran, al pomeranian, al chihuahua...”.

“Pero después dejan de aparecer cuando ya no son tan tiernos. ¿Y esos animales quién los tiene? ¿Quedarán también atrapados en todo este quilombo? Habría que preguntarles, ¿no?”, concluyó Melina, visiblemente molesta por la actitud de estas figuras del espectáculo.

Cabe destacar que este jueves la China Suarez publicó una foto de su último gatito adoptado en su cuenta personal de Instagram, mostrándose muy amorosa con el animal.

china gato1.jpg

china gato2.jpg