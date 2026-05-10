Mauro Icardi protagonizó un fuerte video con la China Suárez y sus hijos que destrozó a Benjamín Vicuña

Pero la diversión no fue lo único que sobró. El romanticismo también dijo presente apenas terminó el encuentro. En un gesto cargado de pasión, la China corrió hacia Icardi, saltó sobre él y quedó abrazada “en koala” mientras lo llenaba de besos frente a las cámaras que no querían perderse ni un segundo del festejo de los campeones. Este despliegue de afecto parece haberle puesto punto final —al menos por ahora— a los rumores de una supuesta crisis que venían circulando en los medios argentinos.

Para completar el cuadro familiar, en varios momentos de la noche se pudo ver a Marcela, la mamá de la China, quien estuvo firme acompañando a su hija y a sus nietos durante todo el partido y la posterior vuelta olímpica.

A pesar de la alegría por el trofeo, el panorama profesional para el ex de Wanda Nara es un gran signo de pregunta. La temporada llega a su fin y es momento de barajar y dar de nuevo. Si bien Icardi tiene la chance de extender su contrato, el club todavía no soltó prenda sobre si lo quiere para la edición 2026/27.

La situación no es sencilla: desde que volvió de su lesión más dura, Mauro perdió terreno y le tocó entrar mayormente desde el banco de suplentes. El arribo de una estrella como Víctor Osimhen lo desplazó del puesto de titular, relegando al argentino a un rol secundario. Con este escenario, el mes de junio será clave para definir si la familia se queda en Estambul o si les toca armar las valijas para buscar un nuevo destino.