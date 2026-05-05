Benjamín Vicuña habló sobre sus hijos en Turquía y aclaró cómo es su acuerdo con la China Suárez

Embed - BENJAMÍN VICUÑA: "EXTRAÑO A MIS HIJOS"

Por otro lado, al ser consultado por el móvil de Puro Show sobre las versiones que indicaban que podría haberle quitado un permiso a su expareja o que existía un conflicto entre ambos, Vicuña negó cualquier enfrentamiento.

"No, o sea, no. Se dicen cosas, pero no. Nosotros tenemos un arreglo hasta ahora, hasta prontito", aclaró.

Para cerrar, el actor dejó en claro cuál es hoy la prioridad entre ambos padres.

"Y lo importante es que se cumpla y estamos haciendo lo mejor por nuestros hijos para que estén escolarizados y para que también puedan venir a ver a sus hermanos, a su papá. Eso es todo lo que tengo que hablar", sentenció.

De esta manera, Vicuña buscó bajar el tono a las especulaciones y reafirmó que, más allá de la distancia y la exposición mediática, el foco sigue puesto en el bienestar de sus hijos.