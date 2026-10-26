La Joaqui mostró su felicidad junto a Tiago PZK y despertó rumores: ¿mensaje a Luck Ra?

Por el momento, La Joaqui no aclaró si sus palabras tenían alguna intención más allá de expresar su felicidad por el cumpleaños. Así, la historia quedó en el centro de los comentarios, entre quienes celebraron su presente amoroso con Tiago PZK y quienes se preguntaron si había una indirecta detrás de la publicación. En diálogo con Puro Show (El Trece), La Joaqui optó por no alimentar la polémica en torno al lanzamiento de su expareja y dejó en claro que no tiene intenciones de entrar en una confrontación. Consultada por la canción que Luck Ra prepara junto a Khea, la cantante respondió con tranquilidad: “Elijo no escuchar, pero él es un chico libre, puede ser feliz como quiera”.