Se activa la Ley 3342 y esta semana hay feriado permanente por un expresidente
Sancionada por la Legislatura provincial en marzo de 2014, la norma establece un feriado este martes 27 de octubre por Néstor Kirchner.
Este martes 27 de octubre se conmemora un nuevo aniversario del fallecimiento del expresidente Néstor Carlos Kirchner, quien murió en 2010 en la ciudad de El Calafate. Con motivo de la fecha, la provincia de Santa Cruz tendrá un feriado provincial permanente, por lo que la actividad pública y privada se verá modificada en todo su territorio.
A diferencia de los asuetos administrativos o de las jornadas festivas variables que dispone el Ejecutivo cada año, esta jornada se encuentra institucionalizada de manera definitiva por normativa local.
Feriado por Néstor Kirchner: qué establece la Ley Provincial 3342
La jornada no responde a un decreto de oportunidad anual, sino al cumplimiento estricto de la Ley Provincial 3342, sancionada por la Legislatura de Santa Cruz en marzo de 2014.
En su artículo primero, la norma dispone formalmente que el 27 de octubre de cada año sea considerado feriado provincial obligatorio en homenaje a la figura del exmandatario nacido en Río Gallegos, quien a lo largo de su carrera política se desempeñó como intendente de la capital provincial, tres veces gobernador de Santa Cruz (1991-2003) y Presidente de la Nación entre 2003 y 2007.
Alcance laboral y esquema de servicios para este martes
La legislación especifica que el alcance del descanso es análogo al de un feriado nacional, por lo que rige sin excepciones en la totalidad de los municipios y comisiones de fomento de la provincia.
De esta manera, la prestación de servicios en suelo santacruceño se articulará bajo los siguientes parámetros:
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Régimen laboral: La liquidación de la jornada e interrupción de tareas se rigen bajo los parámetros habituales de los feriados nacionales fijados para cada convenio colectivo de trabajo.
Comercio y administración: No habrá actividad en la administración pública provincial ni municipal, escuelas ni bancos. El sector comercial funcionará con el esquema optativo de un día festivo.
Servicios esenciales: Se garantizan guardias operativas en hospitales, centros de salud, fuerzas de seguridad y rubros de emergencia.
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