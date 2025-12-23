La desgarradora carta de la esposa de Bruce Willis en la previa a las fiestas: "Ya no son iguales"

Aunque esos recuerdos siguen intactos, Heming explicó que la demencia ha marcado una distancia entre el pasado y el presente. “La demencia no borra esos recuerdos”, señaló. “Pero sí crea un espacio entre el ayer y el hoy. Y ese espacio puede doler”.

También habló sobre las tareas cotidianas que Willis ya no puede realizar y cómo eso impacta emocionalmente en el día a día. “Me encuentro, sin hacerme daño, maldiciendo el nombre de Bruce mientras lucho con las luces navideñas o asumo tareas que antes eran suyas”, confesó. “No porque esté enojada con él, nunca eso, sino porque extraño cómo una vez lideró la carga navideña”.Reconoció que, aunque él le enseñó a asumir muchas de esas responsabilidades, el cambio sigue siendo difícil. “Sí, me enseñó bien, pero aún así me siento molesta porque esto es un recordatorio más de cómo han cambiado las cosas”, añadió.

En su mensaje, animó a otras personas que atraviesan situaciones similares a aceptar los cambios y a construir nuevas tradiciones. Para esta Navidad, adelantó que su familia mantendrá algunos rituales, como abrir regalos juntos y sentarse a desayunar, aunque con ajustes inevitables. “En lugar de que Bruce haga nuestros pancakes favoritos, los haré yo”, explicó.

La celebración también incluirá actividades sencillas, como ver una película navideña en familia, compartir momentos de cercanía y permitirse expresar emociones diversas. “Habrá risas y abrazos, y casi con seguridad habrá lágrimas, porque podemos vivir el duelo y hacer espacio para la alegría”, expresó.

Emma Heming, de 47 años, reiteró estas ideas en una entrevista con People el mes pasado, donde habló sobre cómo planean pasar la Navidad. Señaló que Bruce Willis siempre disfrutó esta época del año y que la familia continúa celebrándola con él.

Con un guiño a la filmografía del actor, comentó que considera importante ver Die Hard, a la que describió como una película navideña.