Imperdible: llega la Segunda Edición del ciclo de "Teatro, humor y música judía"

El 17 de marzo llega otro hito del off, “El cazador y el buen nazi”, de Mario Diament, con Jean Pierre Noher y Ernesto Claudio, el 24 de marzo cierra con “New day Will rise, Abcedario compañía de danza”, espectáculo danza con contenido audiovisual y canciones en vivo, tradicionales de la cultura judía; el ciclo cierra con el show de “¿Conoces a Andi Ini?”.

OBRAS, DÍA POR DÍA

6/1

¿CONOCES A ANDI INI?

Andi Ini ofrece un show de Stand Up fusionado con música en vivo. Hace más de 18 años se presenta con sus espectáculos en Buenos Aires y Latinoamérica, con varios shows en el Broadway Comedy Club de New York. Su estilo de humor ágil, elocuente, fusionado con una voz privilegiada y una capacidad creativa para improvisar e interactuar con los espectadores, lo convierten en un showman versátil y para todo público. Grabó especiales para Comedy Central, Cadena Caracol Colombia y participó en varios festivales internacionales. En su rol de cantante abrió con sus canciones conciertos de Ricardo Montaner en centro América. En Argentina fue destacado con los premios ACE, Talento Les Luthiers y premio HUGO como mejor artista de café concert.

13/1

INCIDENTE EN VICHY

Este clásico de Arthur Miller con adaptación y dirección de Pablo Gorlero fue definido por La Nación como “El hit del teatro independiente” y por Carlos Rottemberg como “La obra del año”. Recibió 8 nominaciones a los ACE y 4 para los Premios del Teatro Independiente. La historia sucede en una comisaría de Vichy, Francia, a mediados de la Segunda Guerra Mundial, ciudad “liberada” de la ocupación nazi. Es la ciudad francesa donde se instaló el mariscal Philippe Petain, presidiendo un gobierno autoritario colaboracionista de la ocupación nazi en Francia. Nueve hombres y un adolescente fueron detenidos en la calle para verificar sus documentos de identidad, aunque las circunstancias son sospechosas. Un actor homosexual, un psiquiatra ex combatiente, un príncipe vienés, un electricista comunista, un gitano y un pintor judío son sólo algunos de los personajes. De a poco ratifican los rumores sobre uno de los mayores crímenes raciales cometidos en la historia de la humanidad. Actúan: Mateo Chiarino, Patricio Coutoune, Rubén de la Torre, Mario Petrosini, Junior Pisanu, Rodrigo Raffetto, Pablo Turchi, Enrique Iturralde, Santiago Lozano, Jerónimo Dodds, Marcelo Rodríguez, Julián Mardirosian, Mauricio Méndez, Mariano Sgallini, Marcelo La Valle y Carlos Farías Sanchez. Cuenta con apoyo del Museo del Holocausto de Buenos Aires.

20/1

HANUKKAH

Una conmovedora historia de hermandad, coescrita entre Diego Hodara, también protagonista de este unipersonal, y Sofía González Gil, quien la dirige. Tras la trágica pérdida de su madre a temprana edad, los hermanos Diego y Miguel, se ven forzados a separarse uando a Miguel lo envían a Israel. A pesar de la distancia y la soledad, el vínculo entre ellos nunca se rompe. Años después, a Miguel le diagnostican esquizofrenia y la enfermedad pone a prueba el lazo que los une. Cuando la salud de Miguel empeora (35 años después), Diego se embarca en una misión desesperada: cruzar fronteras para traer a su hermano de regreso a casa. Hanukkah es un relato de amor incondicional que muestra que el lazo entre hermanos es más fuerte que cualquier distancia, enfermedad o dolor.

27/1

LA BOBE

Ariel visita a su abuela por última vez. Pero lejos de encontrarse con la tristeza de una despedida, reviven juntos su historia, las canciones que los acompañaron y comparten una sorpresa muy especial. Es una obra que entrelaza el amor familiar y la picaresca cotidiana de la cultura judía. Con Irene Almus y Diego Lich dirigidos por Gabi Goldberg.

3/2

GOLDA MEIR, CUESTIÓN DE ESTADO

Protagonizada por Marina Munilla, Ganadora Premio ACE Revelación Femenina, esta obra fue declarada de Interés cultural por la Embajada de Israel en Argentina. En el momento menos oportuno de su vida, cuando atraviesa una dura enfermedad y se da por retirada de la política, Golda Meir recibe el llamado del Partido Laborista para ser Primera Ministra. Tomará finalmente una decisión de la cual se arrepentirá el resto de sus días: no atacar a tiempo el día de Yom Kippur. Con Marina Munilla, Alejandro Stordeau, Mario Riccio, José Luis Calcagno, Beatriz Dos Santos y Ana Rosa Selaro. Dirección: Gerardo Grillea.

10/2

LA CASA DE ATRÁS

Una nueva mirada documental a la vida de Ana Frank. Basado en hechos reales ocurridos durante la segunda guerra mundial, descriptos por una adolescente de 14 años en su diario íntimo. No solo se centra en la figura de Ana sino que también hace lupa en la familia de Ana, la familia Van Pels, Fritz Pfeffer y Miep Gies aportando nuevos datos históricos. Inspirada en los manuscritos de Ana Frank observaremos su mundo, su esperanza y sus sueños. Auspiciado por el Museo del Holocausto de Buenos Aires. Actúan: Jazmín Lorenzo, Gustavo Guzmán, Marisa Salerno, Lara Melina, Rolo Sosiuk, Sandra Moranchel, Matheo Falbo, Beto Cuello, Maria Milkovic. Clarinete Federico Mastronardi. Dramaturgia y dirección: Gastón Brian Gliksztein.

10/2

CANCIONES SIN BOTOX

Un show para rejuvenecer sin inyecciones, en el que el público irá eligiendo las canciones de la noche desde un menú con clásicos de varios géneros musicales de todas las épocas, en una edición especial con homenajes a la música judía de nuestros ancestros, nuestra infancia, de Israel y del repertorio judaico moderno. Diego Licht ofrece clásicos a la carta con banda en vivo y artistas invitados.

17/2

LA GALA ORTODOXA

Frida Mizrahi y Andrea Citwar, productoras musicales y artistas reconocidas del mundo comunitario, crearon junto a Diego Berman, una propuesta innovadora y abarcativa, en la que voces femeninas de la comunidad ortodoxa sorprenderán con su talento. En esta Gala participarán las cantantes finalistas del certamen realizado durante el 2025. Interpretes Frida Mizrahi, Andrea Citwar, Jaia Konfederak, Renata Kacew, Sheine Sobel, Daniela Kibudi, Lara Rosenfeld, Tamy Sutton y Hanna Atar.

24/2

CUANDO EL SUR CANTA EN IDISH

Un encuentro musical donde el alma ídish y el corazón latinoamericano laten al mismo ritmo. Tangos que nacen en Varsovia y renacen en Buenos Aires, vidalitas y baladas que revelan paisajes compartidos, canciones populares reversionadas con humor, ternura y memoria. Cada tema es un puente entre mundos: el klezmer se mezcla con el folklore, la nostalgia se vuelve esperanza, y la lengua ídish encuentra nuevos caminos en los sonidos de nuestra tierra. Una propuesta intensa, poética y viva, que celebra la identidad, el mestizaje y la emoción de seguir cantando juntos. Itegrantes: Yasmín Garfunkel (voz), Federico Garber (teclados), Julián Brenlle (flauta).

10/3

HERMANAS DE SANGRE

Comedia dramática ambientada en los años 60 cuando dos hermanas se encuentran en el duelo por la reciente muerte de su madre. Mientras intentan repartir la herencia familiar, surgen interpretaciones diametralmente opuestas de la historia familiar y de las decisiones tomadas por sus padres. Secretos guardados por años salen a la luz, desencadenando reproches y conflictos que buscan sanar. En un contexto de vientos de libertad y cambio social, las hermanas se enfrentan ya sea para abrirse a nuevas experiencias o tal vez solo para reconocerse en una misma historia familiar como hermanas de sangre. Escrita por Jessica Schultz, quien también actúa junto a Estela Garelli, con música original de Diego Mizrahi, los músicos Gustavo Bulgach, Matías Demianiuk y la dirección de Carlo Argento.

17/3

EL CAZADOR Y EL BUEN NAZI

Mario Diament dramatiza el encuentro entre el cazador de nazis Simón Wiesenthal y Albert Speer, ex arquitecto y ministro de Armamentos de Hitler. Jean Pierre Noher y Ernesto Claudio encarnan a esos polémicos personajes, con dirección de Daniel Marcove. La obra se presentó durante está en su cuarta temporada y ha ganado el Premio ACE 2023 a Mejor Espectáculo y el Premio ACE 2022/2023 a Mejor Obra de Teatro Alternativo. También recibió otras nominaciones, incluyendo los Premios Estrella de Mar.

24/3

NEW DAY WILL RISE

Espectáculo de danza con contenido audiovisual y canciones en vivo. Reúne canciones tradicionales de la cultura judía y de las más significativas de estos últimos tiempos después de la tragedia del 7/10. “New day will rise” está a cargo de Abcdario, Cia de danza contemporánea con temática judía. Veintidós bailarinas juntas para transmitir un mensaje de paz. Idea, coreografia y direccion general Diego Berman. Cantante Tali Lubieniecki. Bailarinas: Carina de Beer, Cari Murua, Carolina Wejcman, Dalila Schvindlerman, Daniela Kogutek, Florencia Pukacz, Geraldine Dresdner, Giselle Arruguete, Ileana Vidal , Jessica Frendzel, Karina Iusim , Lorena Chab, Maria Zlotowiazda, Mariana Saad, Natalia Samelnik, Romina Katz, Sabrina Pekelis, Solange Zafran, Valeria Saks, Vanesa Kleiner, Yael Grinberg, Yanina Albalah.

Productor del ciclo TEATRO, HUMOR Y MÚSICA JUDÍA: Diego Berman