Los posteos que despertaron rumores de reconciliación entre Darío Cvitanich y Chechu Bonelli
Luego de varias semanas de entredichos, parece que el ex futbolista y la modelo volvieron a estar juntos.
El entramado mediático que involucró a Darío Cvitanich, Chechu Bonelli e Ivana Figueiras se posicionó como uno de los conflictos más seguidos por la prensa en el último tiempo. En el ojo del huracán, Ivana fue señalada reiteradamente como la figura que habría irrumpido en el medio de la relación, una versión que ella misma se encargó de desmentir tajantemente en su momento, asegurando que se encontraba sin pareja y alejada de cualquier conflicto sentimental.
Sin embargo, como suele suceder en el universo del espectáculo, el paso de las semanas ha servido para apaciguar los ánimos y permitir que los protagonistas reacomoden sus piezas. Lo que en un principio parecía una ruptura definitiva tras el escándalo, hoy parece haberse transformado en una segunda oportunidad. A pesar de que Figueiras había ratificado el distanciamiento, los rumores sobre un contacto persistente con el exfutbolista de Banfield y Racing nunca se apagaron del todo, sugiriendo que el afecto entre ambos permanecía latente a pesar de la exposición.
Las sospechas de que la pareja estaba intentando recomponer el vínculo cobraron fuerza a comienzos de diciembre. En aquella oportunidad, diversos testigos aseguraron haber visto a Ivana y Darío compartiendo una cena en un restaurante porteño. Lejos de las cámaras y los flashes, el entorno de los protagonistas deslizó que ambos habían tomado la decisión consciente de manejarse con la mayor discreción posible. El objetivo era evitar nuevas filtraciones que pudieran entorpecer el proceso de reconstrucción de la confianza.
Esta estrategia de mantener un perfil bajo funcionó durante un tiempo, pero la era digital siempre termina dejando pistas que los seguidores más atentos no dejan pasar. La necesidad de resguardar la intimidad chocó con la tentación de compartir fragmentos de su cotidianidad, lo que derivó en la filtración de la prueba que todos estaban esperando.
Finalmente, la confirmación llegó de la manera menos pensada, pero más contundente para los tiempos que corren: a través de las redes sociales. En las últimas horas, tanto Ivana como Darío subieron historias a sus cuentas de Instagram que los delataron. Si bien no posaron juntos, ambos publicaron la imagen de un tablero de ajedrez sobre el mismo fondo, dejando en claro que compartían el mismo espacio y momento.
Este pequeño pero revelador detalle se convirtió en la señal definitiva para quienes seguían de cerca esta historia. Lo que comenzó como un triángulo escandaloso y una supuesta separación definitiva, parece haber derivado en un presente de calma donde el juego de mesa simboliza la paciencia con la que están encarando este nuevo capítulo. Todo indica que, lejos de las polémicas, Ivana y Darío han decidido apostar nuevamente al amor, dejando atrás las versiones de terceros en discordia para concentrarse en su propio tablero.
