Los posteos que despertaron rumores de reconciliación entre Darío Cvitanich y Chechu Bonelli

Sin embargo, como suele suceder en el universo del espectáculo, el paso de las semanas ha servido para apaciguar los ánimos y permitir que los protagonistas reacomoden sus piezas. Lo que en un principio parecía una ruptura definitiva tras el escándalo, hoy parece haberse transformado en una segunda oportunidad. A pesar de que Figueiras había ratificado el distanciamiento, los rumores sobre un contacto persistente con el exfutbolista de Banfield y Racing nunca se apagaron del todo, sugiriendo que el afecto entre ambos permanecía latente a pesar de la exposición.