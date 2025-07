La emotiva publicación de Juana Tinelli llorando que conmovió a sus seguidores

La joven influencer quiso dejar en claro que su intención no fue generar lástima, sino ofrecer un mensaje esperanzador: “Sé que el dolor no es eterno, pero a veces cuesta saber que esto es así y que es solo pasajero cuando se transforma en un estado de vida”.

A través de esta publicación, Juana reveló una faceta poco conocida de su vida personal. “Nunca me mostré vulnerable, pero teniendo un poco de voz y quizás algún alcance... sabé que no estás solo”, escribió. Con estas palabras, buscó transmitir contención a quienes enfrentan emociones similares, en un intento por visibilizar lo que muchas veces se oculta tras las redes sociales: el sufrimiento real de las personas.

El video fue acompañado por la canción When The Party’s Over, de Billie Eilish, una elección que no pasó desapercibida. El tema alude al dolor de una pérdida emocional profunda, y su letra fue el marco perfecto para reflejar el estado anímico que Juana quiso compartir con sus seguidores.

“Aprendí a perderte, ya no puedo permitirme romperme la camisa para evitar que sangres, pero nada impide que te vayas”, dice la letra que sonó de fondo mientras las imágenes mostraban distintos momentos de vulnerabilidad.

La publicación no tardó en recibir miles de mensajes de apoyo. Muchos usuarios le agradecieron por mostrarse tal cual es, por no maquillar el dolor y por alentar a otros a no ocultar lo que sienten. “Gracias por mostrar que todos tenemos días difíciles”, comentó una seguidora. “Tus palabras me llegaron justo cuando más las necesitaba”, escribió otra.