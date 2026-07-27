La entrevista en la que Nicolás Cabré habló de su hermano Duilio: "Hicimos todo juntos"
Tras la muerte del hombre de 47 años, volvió a viralizarse una recordada participación del actor en el programa de Mirtha Legrand donde recordó su estrecha relación.
La muerte de Duilio Cabré, hermano de Nicolás Cabré, provocó una profunda conmoción entre los seguidores del actor y volvió a poner en primer plano una entrevista realizada varios años atrás, en la que el artista habló públicamente del vínculo que mantenía con él en su paso por Almorzando con Mirtha Legrand en 2019, donde compartió detalles de la relación que construyeron desde la infancia.
Si bien Cabré siempre procuró mantener su vida familiar alejada de la exposición mediática, en aquella oportunidad abrió una pequeña ventana a su intimidad y recordó el fuerte lazo que lo unía con su hermano mayor, destacando que prácticamente crecieron como compañeros inseparables.
Durante la charla con Mirtha, el actor explicó que entre ambos existía una diferencia de apenas un año y ocho meses, algo que hizo que compartieran gran parte de sus experiencias de vida desde muy pequeños. “Nos llevamos un año y ocho meses, hicimos absolutamente todo juntos”, expresó durante aquella entrevista emitida en octubre de 2019, una frase que hoy adquiere un significado especial tras la muerte de Duilio.
En ese mismo programa también habló sobre el presente laboral de su hermano, quien había elegido continuar con la tradición familiar y desempeñarse como taxista, tal como lo había hecho su padre durante muchos años. “Él es taxista, agarró la posta de mi viejo. Él hacía otras cosas y ahora está con el taxi”, contó el actor ante la consulta de la conductora.
A partir de esa respuesta, Legrand quiso saber cómo atravesaba Duilio la situación económica del sector, teniendo en cuenta el complejo contexto que vivían quienes trabajaban al volante. Lejos de esquivar el tema, Cabré describió las dificultades que enfrentaba su hermano, aunque destacó la manera en la que llevaba adelante su trabajo. “Le va, está difícil como para todos. Es difícil la realidad del taxista. Está difícil, pero la rema con hidalguía muchas veces”, respondió.
Las imágenes de aquella conversación comenzaron a circular nuevamente después de que Nicolás confirmara el fallecimiento de Duilio mediante una historia publicada en Instagram. Allí compartió una fotografía de ambos y escribió una carta profundamente emotiva para despedirse de quien fue uno de los pilares de su vida.
El emotivo mensaje con el que Nicolás Cabré confirmó la noticia
En ese mensaje, el actor expresó el dolor que atraviesa y recordó los años compartidos junto a su hermano. “Duilito, me parece increíble estar escribiendo esto, pero acá estoy, y con todo el dolor del mundo voy a decirte que fue hermoso que me hayas acompañado en estos 46 años”, escribió.
En el mismo mensaje, agregó: "Sé que hiciste siempre lo mejor que pudiste con lo que tenías, y te lo agradezco de corazón. Espero que descanses en paz, y te encuentres con todos aquellos que extrañabas tanto. Ahora me toca a mí lamentablemente tenerte que extrañar. Te amo y nunca jamás te voy a olvidar".
Hasta el momento, la familia no informó oficialmente cuál fue la causa del fallecimiento de Duilio Cabré y Nicolás tampoco brindó declaraciones públicas adicionales, manteniendo la reserva que siempre caracterizó a su entorno familiar. La pérdida representa un nuevo golpe para el actor, que poco más de un año atrás también debió despedir a su madre, Cristina Birckenstaedt, fallecida tras una prolongada enfermedad.
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