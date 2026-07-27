La entrevista en la que Nicolás Cabré habló de su hermano Duilio: "Hicimos todo juntos"

Las imágenes de aquella conversación comenzaron a circular nuevamente después de que Nicolás confirmara el fallecimiento de Duilio mediante una historia publicada en Instagram. Allí compartió una fotografía de ambos y escribió una carta profundamente emotiva para despedirse de quien fue uno de los pilares de su vida.

El emotivo mensaje con el que Nicolás Cabré confirmó la noticia

En ese mensaje, el actor expresó el dolor que atraviesa y recordó los años compartidos junto a su hermano. “Duilito, me parece increíble estar escribiendo esto, pero acá estoy, y con todo el dolor del mundo voy a decirte que fue hermoso que me hayas acompañado en estos 46 años”, escribió.

En el mismo mensaje, agregó: "Sé que hiciste siempre lo mejor que pudiste con lo que tenías, y te lo agradezco de corazón. Espero que descanses en paz, y te encuentres con todos aquellos que extrañabas tanto. Ahora me toca a mí lamentablemente tenerte que extrañar. Te amo y nunca jamás te voy a olvidar".

Hasta el momento, la familia no informó oficialmente cuál fue la causa del fallecimiento de Duilio Cabré y Nicolás tampoco brindó declaraciones públicas adicionales, manteniendo la reserva que siempre caracterizó a su entorno familiar. La pérdida representa un nuevo golpe para el actor, que poco más de un año atrás también debió despedir a su madre, Cristina Birckenstaedt, fallecida tras una prolongada enfermedad.