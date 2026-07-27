Wanda Nara explotó contra Mauro Icardi por la demanda en Italia: "Buscá trabajo"

En una publicación posterior, la mediática remarcó que ingresó a Europa con un permiso que caduca el 30 de julio y cuestionó la negativa del deportista para otorgar la firma correspondiente: “Las hijas de Wanda Nara no pueden volver... Mauro, ¿hasta cuándo?”.

La postura de los hijos de Wanda Nara y una fuerte acusación

En su última publicación, la conductora detalló cómo afecta este escenario al resto del grupo familiar. Según su relato, sus hijos varones ya cuentan con la documentación aprobada pero rechazaron viajar sin las nenas, al tiempo que criticó el accionar del jugador en medio del receso judicial.

“Es el tercer año de mis hijos en un colegio argentino. Solo piden volver. Los varones ya con su trámite ok se niegan a viajar sin sus hermanas”, explicó y agregó: “Todo un sistema judicial de vacaciones y ayudando a menores con el deseo de volver a casa y al colegio, cuando un adulto solo genera más violencia, más maltrato y más dolor a sus propios hijos”.