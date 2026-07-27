Wanda Nara explotó contra Mauro Icardi por la demanda en Italia: "Buscá trabajo"
Luego de que se conociera la resolución judicial en Italia, la conductora le respondió a su ex y fue tajante pidiéndole que trabaje.
La disputa mediática y legal entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo cargado de tensión. Luego de que el futbolista festejara un fallo de los tribunales italianos y difundiera los montos millonarios que le exigían en el divorcio, la empresaria utilizó sus historias de Instagram para contestarle sin filtro.
En sus primeros posteos, la conductora aclaró que la instancia judicial no concluyó y afirmó que “la Justicia italiana dijo que espera la sentencia final para la compensación”. Acto seguido, apuntó directamente contra la situación económica y laboral del delantero.
“Es lógico, yo tengo trabajo, la otra parte no. De todos modos se sabe que en la sentencia final me corresponde. Baby, buscá trabajo y dejá de pensar en mí en tus vacaciones”, expresó sin filtro.
Más allá de los cruces monetarios, la empresaria centró su mensaje en el presente escolar y afectivo de las niñas. Nara le exigió a su expareja que facilite los trámites necesarios para que sus hijas puedan abordar el vuelo de retorno al país antes de la fecha límite autorizada: “Pensá en tus hijas, que el 3 de agosto empiezan las clases y ya manifestaron la tristeza por tu negativa a darles lo que les robaron”, explicó Nara.
“Yo tengo pasaporte, ellas no y es su derecho. Es violento negarles su derecho de volver con su familia. Buscá trabajo y cumplí como padre”, cerró la conductora.
En una publicación posterior, la mediática remarcó que ingresó a Europa con un permiso que caduca el 30 de julio y cuestionó la negativa del deportista para otorgar la firma correspondiente: “Las hijas de Wanda Nara no pueden volver... Mauro, ¿hasta cuándo?”.
La postura de los hijos de Wanda Nara y una fuerte acusación
En su última publicación, la conductora detalló cómo afecta este escenario al resto del grupo familiar. Según su relato, sus hijos varones ya cuentan con la documentación aprobada pero rechazaron viajar sin las nenas, al tiempo que criticó el accionar del jugador en medio del receso judicial.
“Es el tercer año de mis hijos en un colegio argentino. Solo piden volver. Los varones ya con su trámite ok se niegan a viajar sin sus hermanas”, explicó y agregó: “Todo un sistema judicial de vacaciones y ayudando a menores con el deseo de volver a casa y al colegio, cuando un adulto solo genera más violencia, más maltrato y más dolor a sus propios hijos”.
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